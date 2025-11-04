Prime de Noël : le gouvernement veut limiter son attribution aux familles avec enfants, LFI s'insurge

"Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale", a souligné le ministre du Travail.

Jean-Pierre Farandou à Paris, le 4 novembre 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Attribuée actuellement à l'ensemble des bénéficiaires du RSA, la prime de Noël pourrait bientôt être réservée aux seuls allocataires de minima sociaux qui ont des enfants, a indiqué le gouvernement mardi 4 novembre.

Le projet de loi de finances 2026 prévoit une réduction du budget dédié à cette prime de fin d'année. D' un montant de 150 euros pour une personne seule , elle est versée habituellement à l'ensemble des bénéficiaires du RSA et aux chômeurs en fin de droits.

Le gouvernement souhaite désormais la réserver aux allocataires qui ont des enfants. "L'État français a été très généreux", a estimé mardi sur France Inter le ministre du Travail et des Solidarités Jean-Pierre Farandou pour justifier cette proposition. "Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage ".

"Ignoble"

Reconnaissant que ce type de mesure pouvait sembler "un peu agressive", le ministre s'est dit "ouvert" au rétablissement de la prime pour tous les allocataires, à condition de maintenir l'"équilibre" des comptes de la Sécurité sociale.

Pour le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, cette proposition est "ignoble" : "Même s'ils n'ont pas d'enfants", ces bénéficiaires de minima sociaux "ont une famille" et "c'est sur ces gens-là qu'on va faire des économies", a-t-il déploré mardi sur franceinfo.

"Les personnes seules, les personnes isolées, les personnes qui n'ont plus d'enfant à charge par exemple, ne pourront pas aller voir leurs proches, ne pourront pas faire des cadeaux, ne pourront pas inviter à la maison, seront privées de 150 euros", a dénoncé le député Hadrien Clouet, lors de la conférence de presse hebdomadaire du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

Créée en 1998 et toujours reconduite depuis, la prime de Noël était attribuée jusqu'à présent à plus de 2,2 millions de ménages. Son montant était progressif en fonction de la composition de la famille, par exemple un couple avec deux enfants a touché l'an dernier environ 320 euros et une personne seule avec trois enfants 335 euros.