Prévenir la maladie d’Alzheimer : l’importance d’un mode de vie sain

Avec près d'un million de cas diagnostiqués en France, la maladie d'Alzheimer est un enjeu majeur de santé publique. Pourtant, selon Cécilia Samieri, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), « près de la moitié des cas pourraient être évités si on pouvait agir sur les facteurs environnementaux au sens large, comme les facteurs de mode de vie ».

La maladie d'Alzheimer se développe de manière silencieuse pendant des décennies avant l'apparition des premiers symptômes, généralement après 65 ans. « C'est une maladie multifactorielle, qui résulte à la fois de facteurs génétiques et environnementaux », précise Cécilia Samieri. Si les facteurs génétiques ne peuvent pas être modifiés, les facteurs environnementaux, eux, offrent une opportunité d'action. « Ce sont tous les éléments auxquels nous sommes exposés depuis la naissance, voire in utero , jusqu'à la fin de notre vie. Là, on peut jouer en prévention. »

« On peut distinguer trois grands groupes de facteurs de risque », explique l'épidémiologiste.

Les facteurs psychosociaux : « Avoir un plus haut niveau d'études, un réseau social développé ou des activités cognitivement stimulantes protège de la maladie. À l'inverse, la dépression est un facteur de risque. »

Le mode de vie : « La