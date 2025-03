Prêt-à-porter: C&A envisage la fermeture de 24 magasins, plus de 300 emplois menacés (direction à l'AFP)

La marque de prêt-à-porter C&A envisage la suppression de plus de 300 postes en France et la fermeture de plus de 20 magasins en propre pour "améliorer (sa) compétitivité", a-t-elle indiqué vendredi à l'AFP.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Ce projet de restructuration, qui n'est pas le premier pour C&A dans le pays, vise à "assurer l’avenir de la marque dans un marché français de l’habillement qui ne cesse de se dégrader et sur lequel C&A France connaît des difficultés malgré de précédents ajustements", selon la direction.

L'entreprise, qui compte aujourd'hui en France 100 magasins et 1.500 salariés, a annoncé ce projet le 14 mars à ses employés lors d'un comité social et économique central (CSEC).

"C&A enchaine les PSE comme elle enchainerait les périodes de soldes", a dénoncé dans un communiqué la CGT, qui a affirmé qu'il s'agirait du "8ème PSE" et que 800 emplois avaient déjà été supprimés depuis plusieurs années.

Les 24 magasins dont la fermeture est envisagée connaissent "des difficultés structurelles" et l'ensemble des 57 "corners" (points de vente hébergés par d'autres enseignes) de la marque en France devraient connaître le même sort "puisque les partenariats avec les repreneurs Intermarché, Carrefour et Auchan n'ont pas pu être renouvelés", a précisé la direction.

Les volumes de produits ayant vocation à diminuer, la direction de C&A restructure également son centre de distribution situé en Seine-et-Marne, selon la même source.

"Au total, le projet présenté (...) entraînerait au maximum 324 licenciements", a encore affirmé C&A.

Au cours des "prochaines semaines", "un dispositif d’accompagnement social très complet sera négocié" avec les organisations représentatives du personnel, comprenant des propositions de reclassement et des mesures d'accompagnement, a assuré la direction.

Ce plan "s’inscrit dans la stratégie européenne de C&A visant à assurer la pérennité de l’entreprise afin de toujours mieux répondre aux besoins des consommateurs, de renouer avec la rentabilité et d’assurer l’avenir d’une marque forte de 184 ans d’histoire".

En 1841, deux frères, Clemens et August, créent leur entreprise de lin et de coton (C&A Brenninkmeijer) à Sneek aux Pays-Bas, avant que C&A ne commence à se spécialiser dans le prêt-à-porter en 1890 jusqu'à inaugurer son millième magasin en 2006.

Aujourd'hui, C&A propose une gamme de vêtements pour femmes, hommes et enfants à bas prix dans ses 1.300 magasins répartis dans 17 pays européens. C&A emploie 25.000 personnes.