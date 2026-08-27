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Présidentielle: Xavier Bertrand confirme qu'il sera bien candidat
information fournie par AFP 27/08/2026 à 12:48
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Le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand à Amiens dans la Somme le 8 juin 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand à Amiens dans la Somme le 8 juin 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand a assuré jeudi qu'il serait bien candidat à la présidentielle, confirmant devant le Medef son intention annoncée au coeur de l'été de se lancer à son tour dans la course à l'Elysée.

"Je le serai", a répondu Xavier Bertrand à la question "est-ce que vous serez candidat à la présidentielle ?", lors de l'université de rentrée du Medef.

Ces propos confirment ses déclarations au début du mois au journal Ouest-France, à qui il avait précisé qu'il se déclarerait "à la fin de l'année, pas avant".

Dans les colonnes du Figaro, il avait également assuré à ce moment-là que lorsqu'il se déclarerait officiellement "ce sera en candidat indépendant, je l'assume", son parti Les Républicains ayant déjà un candidat dans la course avec Bruno Retailleau.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la réunion, il a précisé ses intentions: "J'ai dit que je le serai, mais le moment n'est pas venu. On ne déclare pas sa candidature comme cela", a-t-il expliqué.

"Je continue de me préparer à cela. Mais avant l'heure, ce n'est pas encore l'heure", a déclaré le président des Hauts-de-France avant d'ajouter: "Je serai un candidat à la place, pas un candidat de plus, et avec un projet".

Cette confirmation de ses ambitions élyséennes intervient après les déclarations de Gérald Darmanin dans La Voix du Nord qui estimait qu'il ferait "un bon duo" avec le candidat d'Horizons Edouard Philippe.

Quelques jours auparavant, Xavier Bertrand avait comme répondu par anticipation dans le colonnes de Corse Matin le 10 août: "Si je cherchais une place, je serais ministre depuis dix ans. Si je n'ai pas été avec Macron, ce n'est pas pour aller avec ses héritiers".

Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 13:32

    Le roitelet du conseil régional, même pas en rêve.

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