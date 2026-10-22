Présidentielle: la cause animale, bien plus qu'un enjeu de niche

Un chien patiente pendant que sa maîtresse vote dans un isoloir à Nice, le 27 mars 2011 ( AFP / VALERY HACHE )

Chiens, vaches, pigeons ou loups ne sont pas logés à la même enseigne par les politiques mais, pour une grande majorité de Français, la protection animale représente une cause importante devenue une figure imposée de tout programme présidentiel.

"Pour les citoyens, c'est un enjeu. Pour les candidats, à l'heure qu'il est, ce n'est pas dans leur prise de parole", constate Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association Projet Animaux Zoopolis (PAZ).

"Il y a une attente très forte de la population sur la corrida, l'élevage intensif, certaines pratiques cruelles de chasse... Mais on voit qu'il y a des blocages vraiment très profonds au niveau du gouvernement et des parlementaires. Ça avance très, très lentement", développe-t-elle.

Des propos corroborés mardi par un sondage Ifop commandé par La Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA) : "Pour 86 % des Français, la protection animale est une cause importante", en particulier dans les communes rurales et chez les jeunes dans un pays où les propriétaires d'animaux de compagnie représentent la moitié de la population.

Parmi les mesures à prendre figure "la sanction des actes de cruauté envers les animaux sauvages libres, qui ne sont aujourd'hui pas protégés", suivie par l'enseignement du respect des animaux dans les établissements scolaires, l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage...

Cette montée en puissance de la cause animale date d'une dizaine d'années avec les vidéos chocs de l'association L214 et la création du Parti animaliste, fort de 2 % aux élections européennes en 2019 et 2024.

Cela s'est traduit par des avancées avec la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale et la nomination d'élus chargés de la condition animale aux élections municipales.

A six mois de la présidentielle, les associations reviennent à la charge et interpellent les candidats à travers des rencontres, des manifestations ou encore la campagne "Animaux 2027", qui sera lancée début décembre par Convergence animaux politique (CAP), regroupant une cinquantaine d'associations.

"A peu près toutes les équipes de campagne nous ont répondu et nous ont accordé des rendez-vous", note la responsable de ce projet Malou Longo, concluant qu'"il y a quand même une grosse évolution par rapport à 2022".

Tondelier et Le Pen en tête

Ces ONG poussent les candidats à s'engager en signant la charte de PAZ, qui comprend 21 mesures dont l'application rigoureuse de la loi de 2021, ou encore le Pacte droit animal de la LFDA, dont Marine Tondelier est la première candidate signataire.

L'écologiste pointe avec Marine Le Pen en tête du sondage, mené auprès de 1.000 personnes, comme meilleures candidates pour la défense des animaux.

"Les écologistes, historiquement, ont toujours eu une position favorable à la condition animale. Marine Le Pen, en revanche, c'est l'image mise en avant avec l'amour de ses chats, l'élevage qu'elle fait, etc.", explique Christophe Marie, directeur de la LFDA.

"Cela montre que l'image gomme totalement les actes, poursuit-il.

Comme présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, elle n'a inscrit aucun texte en faveur des animaux sur les trois niches (journées réservées, ndlr) de son groupe et les amendements déposés par ses députés sont très majoritairement défavorables aux animaux", affirme-t-il.

Loin derrière ces candidates figurent Jean-Luc Mélenchon puis Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe et Gabriel Attal.

Parmi les candidats déclarés, certains proposent des mesures concrètes, comme la création d'un ministère de la Condition animale (Parti animaliste), l'encadrement des abattoirs avec vidéosurveillance obligatoire (Debout la France)... ou l'incluent dans l'ensemble de leur programme tel l'anticapitalisme prôné par Lutte ouvrière.

Une vache broute dans un pré de Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique, le 4 septembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Le type d'animaux a également son importance. Si les politiques s'accordent par exemple sur la défense des animaux de compagnie, un fort clivage droite-gauche existe pour ceux d'élevage et parfois au sein d'un même parti.

Dans tous les cas, pour cette campagne, "la cause animale va être abordée a minima à travers l'écologie", prédit Réjane Sénac, autrice du livre "Par effraction. Rendre visible la question animale". Cette directrice de recherche du CNRS à Sciences Po cite notamment la pollution liée à l'élevage équivalente à celle de l'industrie.

Car "par rapport à la présidentielle de 2022, la question écologique est devenue une urgence vitale vécue dans notre quotidien."