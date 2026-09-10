Présidentielle 2027 : le chef de l'Otan ne craint ni pour l'alliance ni pour l'Ukraine quel que soit le résultat des élections

L'hypothèse d'une victoire de l'extrême droite à la présidentielle en France inquiète les Alliés de l'Otan, dont beaucoup redoutent un moindre soutien de la France à l'Ukraine en guerre, et une attitude plus conciliante vis-à-vis du Kremlin.

Mark Rutte à La Hague, aux Pays-Bas, le 7 septembre 2026. ( ANP / REMKO DE WAAL )

"Quel que soit leur résultat, l'Otan sera là". Le secrétaire général de l'alliance atlantique, Mark Rutte a prédit jeudi 9 septembre qu'elle restera "unie" et "forte" quel que soit le résultat de l'élection présidentielle prévue au printemps prochain en France.

"Les élections en France auront lieu en mai (...) et, encore une fois, quel que soit leur résultat, l'Otan sera là, elle restera unie, elle restera forte", a-t-il assuré lors d'un débat à Berlin aux côtés du ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul.

"J’ai toute confiance que, quelle que soit la personne élue à chaque élection, elle maintiendra le cap sur les éléments clés que sont l'investissement dans la défense, le fait de veiller à ce que l'Ukraine ne perde pas cette guerre " et de la rendre forte avant d'éventuelles négociations de paix, a-t-il ajouté.

Pas de "naïveté"

L'hypothèse d'une victoire de l'extrême droite à la présidentielle en France inquiète les Alliés de l'Otan, dont beaucoup redoutent, entre autres, un moindre soutien de la France à l'Ukraine en guerre, et une attitude plus conciliante vis-à-vis du Kremlin.

Interrogé sur la menace représentée par la Russie, Mark Rutte a également mis en garde contre toute "naïveté".

"Nous ne pouvons pas être naïfs à ce sujet. S'il vous plaît, je sais que vous aurez toujours des gens qui vous diront : 'Oh, si seulement vous vous asseyiez avec Poutine, ceci, cela'. C’est quelque chose de long terme. Il y a une menace. Nous ne pouvons pas être naïfs ", a lancé le responsable néerlandais.