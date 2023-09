Présidentielle 2027 : "J'ai une idée assez claire sur la façon dont les choses pourraient se passer", déclare Édouard Philippe

"Personne ne devrait avoir aucun doute sur le fait" qu'une victoire de Marine Le Pen est "possible", a-t-il prévenu.

S'il n'est pas encore candidat déclaré, Édouard Philippe est déjà donné en tête dans les sondages en vue de l'élection présidentielle en 2027. Et s'il craint une "possible" victoire de Marine Le Pen, l'ancien Premier ministre "une idée assez claire sur la façon dont les choses pourraient se passer" le concernant.

"Je ne sais pas ce que sera l'élection présidentielle de 2027", mais "j'ai une idée assez claire, oui, sur la façon dont, s'agissant de moi, les choses pourraient se passer", a déclaré Édouard Philippe sur France Inter , sans aller jusqu'à se déclarer explicitement candidat.

"Conquérir le pouvoir"

Favori des sondages, l'ancien chef de gouvernement a souligné le risque d'une élection de Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. "Cette victoire est possible" et "personne ne devrait avoir aucun doute sur le fait qu'elle est possible" , a-t-il affirmé. Mais à ce jour "personne ne connaît les circonstances de 2027", donc "il est prématuré de faire de la tactique", a-t-il ajouté.

Interrogé sur son lien avec Emmanuel Macron, dont il fut le Premier ministre de 2017 à 2020, Édouard Philippe a répondu : "On verra ce que diront les Français, en tout cas je ne vais pas changer qui je suis". "J'ai des proximités avec le président de la République" , a-t-il reconnu, "mais je ne suis pas non plus totalement identique à lui, ni en termes de style, ni même sur toutes les convictions".

Dimanche, il s'était dit déterminé à "nourrir le débat public" et à "conquérir le pouvoir démocratiquement" avec Horizons. Édouard Philippe avait également dit "concilier" une "très grande détermination" avec une "très grande patience" en vue de la présidentielle de 2027, tout en ironisant sur la "valeur prédictive" des sondages qui le donnent en très bonne position.