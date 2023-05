Présidence du Medef : Patrick Martin, actuel vice-président, revendique 460 parrainages

L'actuel vice-président du Medef et candidat pour sa présidence Patrick Martin, le 6 avril à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

"82% des adhérents qui pouvaient me parrainer l'ont fait", a affirmé Patrick Martin sur Twitter.

Il est celui qui en compte le plus, parmi les quatre candidats déclarés. L'actuel vice-président du Medef et candidat pour sa présidence Patrick Martin a obtenu 460 parrainages, a fait savoir son entourage à l'AFP samedi 6 mai.

L'actuelle porte-parole du mouvement, Dominique Carlac'h, a quant à elle revendiqué vendredi 345 parrainages. Pierre Brajeux président délégué de la Fédération française de la sécurité, a aussi affirmé avoir dépassé le seuil obligatoires des 150 parrainages.

Le vote final prévu le 6 juillet

"82% des adhérents qui pouvaient me parrainer l'ont fait", a également affirmé Patrick Martin sur Twitter. A l'inverse, le dernier candidat à s'être déclaré, l'entrepreneur francilien Guillaume Cairou obtiendrait "quelque 80 parrainages" et serait donc hors course, selon BFM Business.

Le comité statutaire et d'éthique du Medef se prononcera ce mardi sur la validité des candidatures. Le vote final, qui désignera le patron de l'organisation pour les cinq années à venir, est prévu le 6 juillet.