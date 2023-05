Présidence du Medef: Brajeux se désiste, vers un duel Carlac'h - Martin

Le vote final aura lieu le 6 juillet prochain.

Geoffroy Roux de Bezieux, le 29 août 2022, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Pierre Brajeux, l'un des trois candidats à la présidence du Medef, a apporté mercredi 10 mai son soutien à Dominique Carlac'h, au cours d'une conférence de presse.

Ce retrait ouvre la voie à un duel entre cette dernière et l'actuel numéro deux de l'organisation, Patrick Martin. Il intervient au lendemain de la validation de leurs trois candidatures par les instances du Medef.

Guillaume Cairou, le quatrième candidat dont la candidature n'avait pas été validée faute d'avoir recueilli un nombre suffisant de parrainages, a également apporté son soutien à Dominique Carlac'h, tout comme le président du Medef Alsace Olivier Klotz, qui avait fait campagne avant de rallier Pierre Brajeux en avril.

"Aujourd'hui j'officialise une alliance avec Dominique pour porter une voix qui pèsera encore plus dans le débat", a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe Pierre Brajeux qui est président délégué de la Fédération française de la sécurité et s'est vu promettre le poste de premier vice-président par Dominique Carlac'h, si elle succède à Geoffroy Roux de Bézieux le 6 juillet prochain.

Parmi les adhérents du Medef, "il y a une demande d'échanges plus horizontaux, plus intenses et je sais que Dominique est capable, est à l'écoute, elle est disponible et accessible", a assuré pour sa part Olivier Klotz.

Il a estimé que Dominique Carlac'h, qui est aujourd'hui vice-présidente et porte-parole du Medef, "nous amènera à faire évoluer notre mouvement vers une vision plus internationale".

Carlac'h demande un débat

Pour Guillaume Cairou, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, "une femme à la tête de notre organisation patronale pourrait être un signal très fort envoyé à notre société dans ces temps troublés (...) pour donner un souffle, un nouvel élan et participer à déverrouiller cette élection".

Patrick Martin revendique le soutien des représentants de "90 des 100 fédérations patronales nationales, 95% des Medef territoriaux et 100% des Medef régionaux", selon un communiqué publié mercredi.

Il annonce avoir recueilli 457 parrainages, contre 343 pour Dominique Carlac'h, qui l'assure cependant : "la dynamique est de notre côté".

Selon elle, "le Medef ne veut pas d'une simple reconduction" , alors que Patrick Martin inscrit sa candidature dans la continuité de celle de Geoffroy Roux de Bézieux.

Dominique Carlac'h, qui demande un débat à Patrick Martin, de préférence en face à face, affirme que les adhérents du Medef reprochent à l'actuelle direction une "déconnexion" avec le terrain et souhaite "simplifier et fluidifier la gouvernance du Medef".