Près de 7 millions de téléspectateurs pour l'interview de Lecornu sur France 2

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu devant un portrait du président Emmanuel Macron lors d'une interview sur le plateau du JT de 20H00 de France 2, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Près de sept millions de téléspectateurs ont regardé l'interview du Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, mercredi au JT de 20H00 de France 2, qui a largement distancé celui de TF1, selon les chiffres de Médiamétrie publiés jeudi.

Très attendue en pleine crise politique, l'interview de près de 30 minutes a réuni 6,8 millions de téléspectateurs en moyenne (avec un pic à sept millions), ce qui représente 32,4% de part d'audience (PDA). Cela veut dire que près d'un tiers des personnes devant leur poste de télévision à ce moment-là la regardaient.

En moyenne, le nombre de téléspectateurs du JT du 20H00 depuis que Léa Salamé en a pris les rênes début septembre s'établit à 3,9 millions (pour la première partie de journal), a indiqué la chaîne à l'AFP.

En face, le 20H00 de TF1, qui distance traditionnellement celui de France 2, a rassemblé mercredi soir 4,7 millions de téléspectateurs en moyenne (22,7% de PDA).

Selon France 2, qui a salué un record "historique", il s'agit du plus grand nombre de téléspectateurs pour un de ses JT de 20H00 depuis trois ans.

Début septembre, l'interview de François Bayrou, alors encore Premier ministre, au 20H00 de France 2 avait attiré 3,36 millions de téléspectateurs, soit 17,8% de PDA.