Près de 60 % des Français auraient déjà renoncé à se soigner

La tendance était connue mais encore difficilement quantifiable. D'après un sondage* réalisé par nos confrères d' Ouest-France , publié ce dimanche 15 octobre, près de six Français sondés sur dix expliquent avoir déjà renoncé à des soins au cours de leur vie. Dans la plupart des cas (74 %), le motif du délai d'attente pour obtenir un rendez-vous est brandi par les sondés. Dans le même temps, près d'un sondé sur deux (48 %) assure avoir déjà dû renoncer au moins une fois à un examen médical. Et ce, également majoritairement à cause d'une attente (64 % des cas) trop longue.

Dans le même temps, le sondage de nos confrères révèle que le coût de la consultation est aussi une raison fréquemment évoquée par les patients pour expliquer le renoncement aux soins ou aux examens médicaux. Un Français sondé sur quatre (24 %) aurait déjà pris cette décision lors de soins en raison d'une facture trop salée. Cela grimpe à 27 % lorsqu'il s'agit d'examens médicaux.

L'accès aux soins pour tous, un droit menacéDermatologues, ophtalmologues et dentistes sont les trois spécialités les plus citées par les Français sondés en ce qui concerne la difficulté d'accès aux soins. Un podium loin d'être inattendu. En vingt ans, le nombre de médecins dermatologues a fondu de 25 %. Par ailleurs, selon la Société française de dermatologie, seuls 450 nouveaux professionnels sont formés chaque année.

