Près de +10% dès le 1er avril : la Grèce booste son salaire minimum

Le salaire minimum en Grèce va être revalorisé de 9,4% pour s'établir à 780 euros brut, a annoncé vendredi 17 mars le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, alors que des élections doivent se tenir d'ici à juillet.

"Le gouvernement va procéder à la hausse de 9,4% du salaire minimum pour s'établir à 780 euros à partir du 1er avril", a indiqué le conservateur lors d'une réunion ministérielle consacrée à ce sujet.

Il s'agit de la troisième augmentation du salaire minimum réalisée par le gouvernement de droite au pouvoir depuis juillet 2019.

Cette mesure concerne environ 585.000 salariés sur un total de 2,5 millions de salariés en Grèce, selon le gouvernement.

L'annonce intervient alors que le mandat du gouvernement de la Nouvelle Démocratie (ND) expire début juillet.

Ce parti devance toujours son principal rival de la gauche radicale Syriza de l'ancien Premier ministre (2015-2019) Alexis Tsipras. Mais les derniers sondages montrent une réduction de l'écart à 2,5 points.

La ND est affectée par l'accident de train du 28 février qui a fait 57 morts et provoqué une vague de colère et des manifestations dirigée contre le gouvernement.

En Grèce les salaires restent particulièrement bas en raison surtout de leur diminution lors de la crise financière de la dernière décennie (2009-2018) et les mesures d'austérité stricte imposées alors par les créanciers du pays (UE et FMI).

Abaissé de 22% pendant la crise, le salaire minimum avait été augmenté de 11% pour la première fois par le précédent gouvernement d'Alexis Tsipras.

"Les salaires sont encore bas alors que l'inflation augmente ce qui touche surtout les jeunes", a reconnu Kyriakos Mitsotakis faisant allusion aux pressions inflationnistes depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022.

Après avoir dépassé la barre de 10% entre avril et septembre 2022, les prix à la consommation ont baissé ces derniers mois. En février l'inflation s'est élevée à 6,1% sur un an.