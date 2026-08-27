Près de 1.500 disparus au Népal et en Chine après les crues soudaines

Les conséquences des inondations dévastatrices à Trishuli

par Gopal Sharma, Sahana Bajracharya et Navesh Chitrakar

Près de 1.500 personnes, dont au moins 800 ressortissants étrangers, sont portées disparues après les crues ​soudaines qui ont provoqué une catastrophe mercredi à la frontière himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois, ont dit jeudi les autorités.

Des hélicoptères ont été mobilisés au Népal afin d'aider les secouristes dans les opérations ​de recherche et d'acheminer une aide d'urgence aux milliers de personnes coupées du monde après le désastre. La police a dit s'attendre ​à voir le bilan s'alourdir, alors qu'on déplore déjà ⁠165 morts.

"(Le bilan) va s'alourdir. Alors que les recherches reprennent de nouveaux corps devraient être retrouvés", ‌a dit à Reuters le porte-parole de la police Abi Narayan Kafle.

Près de 600 ressortissants étrangers, dont 177 Indiens, 63 Américains, 34 Australiens, 33 Britanniques et 24 Canadiens, ​font partie des 826 disparus.

La chaîne ‌de télévision publique chinoise CCTV a rapporté que de 558 personnes, dont 260 ⁠ressortissants étrangers, étaient portées disparues après la coulée de boue survenue dans la région de Gyirong.

Des vidéos vérifiées par Reuters montrent des dizaines de personnes emportées par les eaux à la frontière. Des maisons, des ⁠routes et des installations ‌électriques ont été emportées.

"Un énorme flot de boue s'est déversé sur nous", a dit ⁠Keshav Prasad Baral, un survivant de 68 ans qui a été transporté à l'hôpital pour y être ‌soigné.

"Alors (que le flot de boue) approchait, il s'enflait de plus en plus. Lorsque je ⁠l'ai vu enter dans ma maison, j'ai tenté de prendre la main de ⁠ma femme et de l'emmener ‌sur la terrasse, mais elle a été emportée par la boue."

Un hélicoptère l'a transporté à l'abri quelques ​heures plus tard.

"Ma femme est toujours quelque part sous ‌la boue", a dit Keshav Prasad Baral. "Elle n'est plus."

Dans les régions les plus durement touchées, des tentes, de la nourriture et d'autres ​produits de première nécessité, fournis par l'Inde, sont distribués aux habitants depuis des hélicoptères, a dit un porte-parole de l'armée népalaise.

Plus de 5.000 militaires et policiers ont été mobilisés pour participer aux ⁠opérations de secours et de recherches.

Le département d'Etat américain a annoncé qu'il allait fournir une assistance d'un mondant de 500.000 dollars après la catastrophe.

Les Nations unies et ses partenaires envoient de l'aide et du personnel afin d'aider les communautés népalaises affectées par le désastre, a dit le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres.

(avec Aftab Ahmed, Liz Lee, Yukun Zhang, Xiuhao Chen, Shi Bu, Sakshi Dayal, Kanjyik Ghosh, Jatindra Dash and ​Christine Chen; version française Camille Raynaud)