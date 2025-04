Préparer l'orientation professionnelle des enfants dès l'école maternelle? Elisabeth Borne corrige ses propos équivoques

Un court extrait d'une interview de la ministre de l'Education nationale, dans lequel elle évoquait la nécessité de "se préparer très jeune", a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

Elisabeth Borne, le 18 mars 2025, à Rueil-Malmaison ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Non! On ne va pas orienter les élèves dès la maternelle". Élisabeth Borne et son entourage ont démenti mardi 8 avril vouloir orienter les élèves dès la maternelle en corrigeant des propos équivoques tenus la veille par la ministre de l'Éducation nationale dont un extrait a largement été relayé sur les réseaux sociaux.

Abordant le sujet de l'orientation lundi soir sur LCP, la ministre de l'Éducation avait estimé que celle-ci ne devait pas être "définie" au moment de Parcoursup mais envisagée bien plus tôt en amont, voire dès le début de la scolarité. "Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier, demain", a dit la ministre.

Ouvrir les portes dès le plus jeune âge

"Son point revient à dire que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit veiller à ce qu'on ne conditionne pas le choix des élèves, et qu'on aide chaque élève à découvrir ses capacités, à développer sa confiance en soi et son goût d'apprendre. C'est plutôt de dire que l'accompagnement dès le plus jeune âge permet, par la suite, d'avoir une orientation plus éclairée", a fait valoir son entourage interrogé par l'AFP.

Dans son message sur X, la ministre a jugé qu'il fallait veiller surtout à ne pas conditionner les choix d'orientation des élèves, notamment entre filles et garçons. "Aujourd'hui le goût des filles pour les mathématiques à l'entrée au CP est le même que celui des garçons. Au bout d'un trimestre, il y a un écart au détriment des filles qui se creuse tout au long de la scolarité. Nous devons dès le plus jeune âge permettre à chaque élève de développer ses capacités, sa confiance en soi et son goût d'apprendre", a défendu Mme Borne.

