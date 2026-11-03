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Premier exercice en Pologne de la Force multinationale pour l'Ukraine
information fournie par AFP 03/11/2026 à 02:12

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Des soldats polonais lors d'une parade militaire le 15 août 2026 à Varsovie ( AFP / Mladen ANTONOV )

Des soldats polonais lors d'une parade militaire le 15 août 2026 à Varsovie ( AFP / Mladen ANTONOV )

Réunis au sein de la Force multinationale pour l'Ukraine (MNF-U), les alliés de Kiev pilotés par la France et le Royaume-Uni vont mener en Pologne un exercice grandeur nature destiné à éprouver leur aptitude à se déployer et opérer ensemble sur le terrain.

Quelque 2.800 militaires de dix pays - Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, France, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède - participeront du 9 au 22 novembre en Pologne à cet exercice baptisé "Koalicja", coalition en polonais, ont annoncé Londres et Paris mardi.

La Turquie, à la tête de la composante maritime de la coalition amenée à se déployer une fois les hostilités terminées entre la Russie et l'Ukraine, mènera elle un exercice de simulation de sécurisation de la mer Noire, selon le ministère français des Armées.

Les soldats - dont 1.100 Français et 300 Britanniques - seront déployés dans la ville de Nowa Dęba, important pôle d'entraînement militaire situé dans le sud-est de la Pologne, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

La Force multinationale pour l'Ukraine, créée en mars 2025, a vocation à se déployer rapidement dès la signature d'un cessez-le-feu pour aider l'Ukraine à dissuader à l'avenir toute nouvelle agression russe.

Elle doit aussi contribuer à la reprise économique du pays en sécurisant notamment la mer Noire pour les exportations agricoles ukrainiennes et la réouverture de l'espace aérien.

Pour l'heure, les discussions pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont à l'arrêt depuis février.

"Une paix juste et durable doit reposer sur la capacité de l'Ukraine à défendre sa souveraineté, ainsi que sur des garanties de sécurité crédibles qui contribuent à sa sécurité à long terme", a expliqué le général britannique Tom Bateman, commandant la MNF-U, à des journalistes à Londres.

Koalicja est "une étape clé car ce sera la démonstration concrète de la capacité de la MNF-U à être projetée dès que les hostilités seront terminées", a estimé depuis Paris son homologue français le général français Armel Dirou, qui codirigera l'exercice. "Cela crédibilise la coalition des volontaires", a-t-il ajouté.

A Paris, comme à Londres, on souligne que la MNF-U n'est pas une force de l'Otan et que son futur hypothétique déploiement, loin de la ligne de partage entre l'Ukraine et la Russie, tout comme Koalicja, n'est pas une mission de combat, une démonstration de force ou une opération de maintien de la paix.

Pas de vocation offensive

"La raison pour laquelle nous menons ce travail dès maintenant est purement pratique", a justifié le général Bateman. "Si des progrès sont réalisés vers la paix, nous devons être prêts à agir. La planification, la coordination et la préparation nécessaires au déploiement d'une force multinationale ne peuvent pas commencer une fois les hostilités terminées".

L'exercice Koalicja doit ainsi permettre de tester en conditions réelles les plans, l'acheminement logistique, les transmissions et la compatibilité des systèmes informatiques de commandement en dehors des structures de l'Alliance atlantique.

Paris et Londres se disent prêts à parer de possibles attaques informationnelles voire hybrides de la part d'une Russie prompte à accuser les Occidentaux de bellicisme.

Pour convaincre que Koalicja n'a pas de vocation offensive, seuls des équipements légers - et aucun blindé - sont dépêchés pour l'exercice, essentiellement à des fins de protection des militaires déployés.

L'armée de Terre française y mettra en œuvre une unité de "drones de contact" d'une cinquantaine d'appareils de quelques kilomètres de rayon d'action, selon son chef d'état-major, le général Jacques de Montgros. Des moyens de lutte antidrones seront par ailleurs déployés.

"Il est clair que nous protégerons nos forces contre toute agression et que les principes de légitime défense s'appliqueront", font valoir des responsables occidentaux, martelant que les règles d'engagement sont de "nature défensive".

Au total, 24 des 36 pays membres de la Coalition des volontaires se sont engagés à participer au volet aérien, maritime ou terrestre de la MNF-U. La Pologne, qui accueille Koalicja, et l'Allemagne, ont déjà indiqué qu'elles ne déploieraient pas de troupes au sol en Ukraine.

Conformément au principe de l'alternance entre la France et le Royaume-Uni, le quartier général de cette force multinationale sera transféré de Paris à Londres d'ici la fin 2026, où la MNF-U poursuivra son programme de planification et d'exercices.

Guerre en Ukraine
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