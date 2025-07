Prada: bénéfice stable au 1er semestre, chiffre d'affaires en hausse

Le groupe italien Prada a annoncé mercredi un bénéfice stable au premier semestre sur un an, à 386 millions d'euros contre 383 millions un an plus tôt, ainsi qu'une hausse de son chiffre d'affaires de 9%, à 2,74 milliards d'euros.

( AFP / VINCENZO PINTO )

Tous ses principaux marchés sont en hausse, alors que le marché du luxe traverse une période difficile: l'Asie-Pacifique enregistre une hausse de 10% au premier semestre sur un an, l'Europe de 9%, les Amériques de 12%, le Japon de 4% et le Moyen-Orient de 26%, à taux de change constant.

"Nous avons obtenu dans la première moitié de l'année des résultats positifs qui témoignent de la force de nos marques et l'exécution disciplinée de notre stratégie", a commenté le président du groupe, Patrizio Bertelli, cité dans un communiqué, soulignant également "un scénario incertain" pour l'avenir dans "un cadre économique qui peut rester agité".

"Tout en restant attentif et prêt à réagir, nous poursuivons notre stratégie et maintenons notre ambition de produire une croissance solide, soutenable et supérieure à la moyenne du marché", a commenté pour sa part le directeur général du groupe Andrea Guerra.

Le groupe Prada (marques Prada et Miu Miu) a acheté en avril sa rivale italienne Versace pour 1,25 milliard d'euros au groupe américain Capri Holdings.