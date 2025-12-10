 Aller au contenu principal
Powell refuse de dire s'il restera gouverneur de la Fed
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'il n'a pas donné d'indications sur la question de savoir s'il irait jusqu'au bout de son mandat de gouverneur lorsque son mandat à la tête de la banque centrale américaine s'achèvera.

"Je pense que je veux vraiment remettre ce poste à la personne qui me remplacera alors que l'économie se porte très bien", a déclaré Jerome Powell. "Je veux que l'inflation soit maîtrisée, qu'elle revienne à 2 % et que le marché du travail soit solide.

"Je me concentre sur le temps qu'il me reste à passer à la tête de la Fed", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'avait rien à dire sur la possibilité de rester à la Fed au-delà de la fin de son mandat de président en mai.

Banques centrales
