 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Powell affirme que l'indépendance de la Fed est intacte
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 21:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'il ne pensait pas que la banque centrale américaine avait perdu son indépendance et qu'elle ne le ferait pas.

Lors d'une conférence de presse, M. Powell a déclaré que le but de l'indépendance est de ne pas avoir de contrôle direct des élus sur l'établissement de la politique monétaire, et qu'il est "fermement engagé" en faveur de l'indépendance de la Fed, "comme le sont mes collègues"

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank