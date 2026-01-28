Powell affirme que l'indépendance de la Fed est intacte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'il ne pensait pas que la banque centrale américaine avait perdu son indépendance et qu'elle ne le ferait pas.

Lors d'une conférence de presse, M. Powell a déclaré que le but de l'indépendance est de ne pas avoir de contrôle direct des élus sur l'établissement de la politique monétaire, et qu'il est "fermement engagé" en faveur de l'indépendance de la Fed, "comme le sont mes collègues"