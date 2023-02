Pouvoir d'achat : le panier anti-inflation est "une très mauvaise nouvelle" pour la FNSEA

La présidente de la FNSEA Christiane Lambert le 18 octobre 2022. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

"La tyrannie du prix bas en France managée par les grands distributeurs a conduit à des prix toujours tirés vers le bas", a justifié la présidente de la FNSEA Christiane Lambert, craignant ainsi pour les "perspectives de revenus" des agriculteurs, ce lundi 27 février au micro de France Info.

Le panier anti-inflation, une "très mauvaise idée", selon la FNSEA. Le gouvernement travaille sur ce projet de "panier" d'une cinquantaine de catégories de produits "au meilleur rapport qualité/prix" depuis la mi-janvier. Mais le syndicat, par la voix de sa président Christiane Lambert, craint que cela "va tirer les prix vers le bas", a-t-elle expliqué ce lundi 27 février au micro de France Info.

"Depuis trois ans, nous avons réussi grâce aux lois alimentation à redonner de la valeur au prix et du revenu aux agriculteurs - on a perdu 100.000 exploitations parce qu'elles étaient en difficulté. La tyrannie du prix bas en France, managée par les grands distributeurs, a conduit à des prix toujours tirés vers le bas. On doit renouveler notre profession, on a besoin de jeunes, de repreneurs, s'il n'y a pas de perspectives de revenus on ne les trouvera pas", a mis en garde la patronne de la FNSEA.

Un "gadget" selon UFC-Que Choisir

"Carrefour et tous les autres ont fait toute leur communication sur 'venez chez moi, c'est moins cher'. Ca a créé du chômage en France, ça a délocalisé toute l'industrie. Je ne veux pas que l'agriculture vive le même syndrome que le textile", a alerté Christiane Lambert. "L'agriculture, c'est la souveraineté. On voit que quand il y a un blocage, un conflit, une crise sanitaire, il faut manger quand même trois fois par jour. Produire en France nécessite d'avoir un prix qui rémunère les producteurs, sinon ils feront faillite", a-t-elle poursuivi, avant de résumer : "Ce panier anti-inflation, qui est le dada de Bercy, est une très mauvaise nouvelle."

Le projet ne rencontre pas non plus les faveurs de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui l'a qualifié début février à l'AFP de "gadget". La solution à l'inflation alimentaire n'est "pas sur un panier aussi petit et mal défini", a poursuivi Olivier Andrault, chargé de mission agriculture/alimentation pour l'association de consommateurs. "Comment 50 produits pourraient répondre à la diversité des besoins selon les types de consommateurs ?", s'est-il interrogé.