Poutine ordonne d'accroître le nombre de soldats engagés dans l'armée russe

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi d'accroître le nombre de soldats actifs engagés dans l'armée russe à 1,55 million de soldats, montre un décret présidentiel, soit une hausse de 15.500 hommes.

Une mesure similaire avait déjà été prise en août.

(Rédaction de Reuters)