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Poutine ordonne d'accroître le nombre de soldats engagés dans l'armée russe
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 00:44

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Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi d'accroître le nombre de soldats actifs engagés dans l'armée russe à 1,55 million de soldats, montre un décret présidentiel, soit une hausse de 15.500 hommes.

Une mesure similaire avait déjà été prise en août.

(Rédaction de Reuters)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
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