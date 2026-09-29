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Poutine ordonne d'accroître le nombre de soldats engagés dans l'armée russe
information fournie par Reuters•29/09/2026 à 00:44
Le président russe Vladimir
Poutine a ordonné lundi d'accroître le nombre de soldats actifs
engagés dans l'armée russe à 1,55 million de soldats, montre un
décret présidentiel, soit une hausse de 15.500 hommes.
Une mesure similaire avait déjà été prise en août.
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