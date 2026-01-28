 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poutine félicite Charaa pour le rétablissement de l'intégrité territoriale de la Syrie
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:29

Le président russe Vladimir Poutine a félicité mercredi son homologue syrien Ahmed al Charaa pour l'accélération du processus de restauration de l'intégrité territoriale de la Syrie après que les troupes de Damas ont repris une partie du territoire jusqu'alors contrôlé par les Kurdes.

"Je tiens à vous féliciter pour le fait que le processus de restauration de l'intégrité territoriale de la Syrie s'accélère", a déclaré Vladimir Poutine en recevant son hôte au Kremlin.

Il s'agit de la deuxième visite d'Ahmed al Charaa en Russie depuis que sa coalition de rebelles islamistes a chassé du pouvoir Bachar al Assad, allié de longue date de Moscou, fin 2024.

Le président intérimaire syrien a remercié Vladimir Poutine pour sa contribution à la stabilisation de la situation en Syrie et dans l'ensemble de la région.

La Russie dispose toujours de troupes en Syrie, notamment dans le port de Tartous et sur la base aérienne à Lattaquié, sur la côte méditerranéenne. La question de la présence militaire russe est au menu des discussions entre les deux dirigeants, a fait savoir le Kremlin.

Les questions régionales et le développement économique devaient également être discutés, a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

(Reportage de Dmitry Antonov et Vladimir Soldatkin, rédigé par Felix Light ; version française Tangi Salaün)

Proche orient
Syrie
Vladimir Poutine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank