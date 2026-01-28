Poutine félicite Charaa pour le rétablissement de l'intégrité territoriale de la Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a félicité mercredi son homologue syrien Ahmed al Charaa pour l'accélération du processus de restauration de l'intégrité territoriale de la Syrie après que les troupes de Damas ont repris une partie du territoire jusqu'alors contrôlé par les Kurdes.

"Je tiens à vous féliciter pour le fait que le processus de restauration de l'intégrité territoriale de la Syrie s'accélère", a déclaré Vladimir Poutine en recevant son hôte au Kremlin.

Il s'agit de la deuxième visite d'Ahmed al Charaa en Russie depuis que sa coalition de rebelles islamistes a chassé du pouvoir Bachar al Assad, allié de longue date de Moscou, fin 2024.

Le président intérimaire syrien a remercié Vladimir Poutine pour sa contribution à la stabilisation de la situation en Syrie et dans l'ensemble de la région.

La Russie dispose toujours de troupes en Syrie, notamment dans le port de Tartous et sur la base aérienne à Lattaquié, sur la côte méditerranéenne. La question de la présence militaire russe est au menu des discussions entre les deux dirigeants, a fait savoir le Kremlin.

Les questions régionales et le développement économique devaient également être discutés, a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

