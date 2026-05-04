Poutine et Zelensky annoncent des trêves à des dates différentes

(Actualisé avec déclaration de Zelensky)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi un cessez-le-feu de deux jours dans le conflit avec l'Ukraine pour célébrer le 9 mai, date anniversaire pour l'ex-Union soviétique de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, alors que son homologue ukrainien Volodimir Zelensky a décrété que la trêve prendrait effet dans la nuit du 5 au 6 mai.

Les médias russes s'appuient sur des déclarations du ministère russe de la Défense, qui a menacé l'Ukraine de frappes de représailles si Kyiv venait à perturber les festivités du 9 mai, qui seront notamment marquées par un défilé militaire à Moscou.

Volodimir Zelensky a déclaré sur Telegram ne pas avoir répondu à la proposition russe, qu'il avait qualifiée plus tôt de "pas sérieuse".

La trêve prendra effet à partir de 00h00 dans la nuit du 5 au 6 mai, a annoncé le président ukrainien, qui a indiqué que "la vie humaine a incomparablement plus de valeur que la 'célébration' d'un quelconque anniversaire".

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage. Une attaque de missile russe sur la ville de Merefa, dans l'oblast de Kharkiv, a fait lundi six morts et plus d'une trentaine de blessés, dont un enfant de deux ans, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Au moins 10 maisons, un immeuble administratif, quatre commerces, un garage automobile et un restaurant ont été endommagés dans l'attaque, selon le gouverneur régional, Oleg Syniehoubov.

(Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet et Tangi Salaün)