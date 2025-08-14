Poutine et Trump tiendront une conférence de presse commune à l'issue de leur sommet, dit le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump tiendront une conférence de presse commune après le sommet de vendredi en Alaska, a annoncé jeudi Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin.

Lors de ce sommet, qui débutera à 11h30 heure locale (19h30 GMT), les deux hommes se rencontreront à la fois en tête-à-tête et avec leurs délégations respectives, a-t-il ajouté.

Selon le Kremlin, les deux chefs d'Etat discuteront de la perspective de mettre fin à la guerre en Ukraine ainsi que de "l'immense potentiel inexploité" en matière de relations économiques entre la Russie et les Etats-Unis.

Il s'agira de la première rencontre entre les dirigeants américain et russe depuis juin 2021.

Outre Iouri Ouchakov, la délégation russe sera constituée du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, du ministre de la Défense Andreï Belousov, du ministre des Finances Anton Silouanov et de Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Vladimir Poutine pour l'investissement et la coopération économique.

Mercredi, Donald Trump a menacé la Russie de "conséquences très sévères" si Vladimir Poutine entravait les efforts de paix en Ukraine, après un entretien avec plusieurs dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky.

L'incertitude entourant l'issue du sommet Trump-Poutine a amplifié depuis plusieurs jours les craintes des Européens de voir les présidents américain et russe prendre à deux des décisions majeures concernant l'Ukraine, puis contraindre Kyiv à accepter un accord défavorable, notamment concernant des échanges de territoires.

