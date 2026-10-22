Poutine estime que les négociations doivent porter sur la sécurité de la Russie, de l'Ukraine et de l'Europe dans son ensemble

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(Ajoute des citations de Poutine tout au long du texte)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les futures négociations sur un règlement du conflit en Ukraine devraient se concentrer sur les garanties de sécurité pour les deux pays et sur un cadre global de sécurité pour l'ensemble de l'Europe.

Interrogé à la télévision russe au lendemain de sa rencontre avec l’envoyé spécial du président américain Steve Witkoff, M. Poutine a confirmé que la Russie était prête à reprendre le mois prochain les pourparlers avec l’Ukraine sous l’égide des États-Unis.

Il a réaffirmé la politique de longue date du Kremlin selon laquelle la Russie n’a jamais voulu déclencher une guerre, mais s’est heurtée à des réactions hostiles de la part de l’Ukraine sur des questions clés qui préoccupent Moscou.

Des pourparlers sur divers sujets pourraient déboucher sur un résultat positif, a-t-il déclaré, mais la Russie restait déterminée à trouver une solution mettant fin au conflit plutôt qu’un cessez-le-feu de courte durée .

“L’objectif de ces pourparlers sera d’assurer la sécurité de l’Ukraine et de la Russie après la conclusion d’accords de paix, dans leur forme définitive, et non à la suite d’un cessez-le-feu temporaire d’une courte durée. Nous sommes prêts à reprendre ces contacts pour atteindre cet objectif”, a déclaré Poutine.

Le président russe a indiqué que M. Witkoff avait également souligné que les discussions devaient s’étendre à “l’architecture de la sécurité européenne dans son ensemble. Et je suis d’accord avec cela aussi. Eh bien, voyons comment les choses évoluent dans les jours à venir.”

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a rencontré M. Witkoff en Norvège mardi, a déclaré que l’Ukraine était prête pour des pourparlers qui devraient avoir lieu d’ici le début du mois prochain. L’Ukraine, a-t-il précisé, soutenait “toutes les propositions visant un cessez-le-feu, la fin de la guerre, un cessez-le-feu énergétique ainsi que des initiatives humanitaires”.

Les efforts menés par les États-Unis pour faire avancer les négociations ont achoppé en février avec le déclenchement du conflit américano-israélien avec l’Iran.

Bon nombre des enjeux de la guerre en Ukraine portent sur le territoire, la Russie exigeant que l’Ukraine cède l’ensemble de la région du Donbass, dans l’est du pays. Kyiv rejette toute idée de céder des territoires qu’elle contrôle actuellement.

Dans ses déclarations, Poutine a indiqué que toute discussion sur le territoire de l’est de l’Ukraine devait tenir compte de ce qu’il a qualifié de “fait historique” selon lequel cette région est “historiquement russe”.

Et les habitants de cette région, a-t-il ajouté, avaient voté en faveur de leur rattachement à la Russie lors de référendums organisés sept mois après le début de l’invasion par Moscou.

“Tout d’abord, ma position sur cette question est que ce n’est pas leur territoire. C’est le territoire de la Russie historique”, a-t-il déclaré.