Poutine en Inde les 4 et 5 décembre pour renforcer la coopération avec Modi

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi examineront tous les aspects de leur "partenariat stratégique privilégié" lors de la visite du dirigeant russe à New Delhi, les 4 et 5 décembre, a annoncé le Kremlin.

L'Inde, grand acheteur de pétrole russe, s'approvisionne aussi en armes auprès de Moscou depuis des décennies. New Delhi a toutefois acquis pour près de 30 milliards de dollars (26 milliards d'euros) d'armements américains au cours des dix dernières années et vise à produire davantage d'équipements sur son sol.

"Ils (les Russes) ont été nos amis par beau et mauvais temps, et nous n'allons pas cesser notre coopération en matière de défense avec eux de sitôt, mais je tiens à souligner que l'Inde suit une politique d'autonomie stratégique", a déclaré le secrétaire à la Défense Rajesh Kumar Singh vendredi à New Delhi.

Vladimir Poutine s'était rendu pour la dernière fois en Inde en décembre 2021, quelques mois avant que la Russie n'entre en guerre contre l'Ukraine en février 2022.

"Cette visite est d'une grande importance, offrant l'occasion de discuter de manière exhaustive du vaste agenda des relations russo-indiennes en tant que partenariat stratégique particulièrement privilégié", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises Narendra Modi à cesser d'acheter du pétrole russe. En août, il a imposé une taxe supplémentaire de 25% sur les produits indiens, ce que Moscou a qualifié de pression commerciale illégale sur New Delhi.

Selon des sources commerciales et de raffinage, les importations indiennes de pétrole russe en décembre devraient tomber à leur plus bas niveau depuis au moins trois ans, après des sommets pluri-mensuels en novembre, les raffineurs cherchant à éviter de violer les sanctions occidentales.

Lors de sa visite d'État, Vladimir Poutine s'entretiendra avec Narendra Modi et rencontrera séparément la présidente Droupadi Murmu, a précisé le Kremlin, ajoutant qu'un certain nombre de documents intergouvernementaux et commerciaux non spécifiés seraient signés.

(Reportage de Reuters à Moscou et Manoj Kumar à New Delhi; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)