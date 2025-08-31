Poutine en Chine pour un sommet sur la sécurité

par Mei Mei Chu et Laurie Chen

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé dimanche en Chine pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), organisé dans le port de Tianjin, dans le nord du pays, ont rapporté les médias officiels russes.

Le chef du Kremlin a été accueilli à son arrivée par les hauts responsables de la ville, montrait une retransmission en direct de l'agence de presse russe TASS.

Les relations entre Pékin et Moscou n'ont "jamais été meilleures" et sont devenues "les plus stables, les plus matures et les plus importantes stratégiquement (existant) parmi les grands pays", a dit la chaîne de télévision publique chinoise CCTV à l'arrivée du dirigeant russe pour sa visite de quatre jours.

Le président chinois Xi Jinping recevra quelque 20 chefs d'Etat et de gouvernement à Tianjin, dont le Premier ministre indien Narendra Modi, à l'occasion du sommet de deux jours de l'OCS.

