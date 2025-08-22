Poutine dit voir une "lumière au bout du tunnel" avec Trump

Vladimir Poutine a déclaré vendredi percevoir une "lumière au bout du tunnel" dans les relations entre la Russie et les Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche.

Répondant à des questions lors d'une visite dans un centre de recherche nucléaire, le président russe s'est dit convaincu que les qualités de son homologue américain permettraient d'améliorer les relations entre leurs deux pays.

"Avec l'arrivée du président Trump, je pense qu'une lumière au bout du tunnel a fini par apparaître. Et maintenant nous avons eu une très bonne, importante et franche rencontre en Alaska", a-t-il ajouté en allusion au sommet entre les deux hommes le 15 août.

"Les prochaines étapes dépendent désormais des dirigeants des Etats-Unis mais je suis certain que les qualités de dirigeant du président actuel, le président Trump, sont une bonne garantie sur le fait que les relations seront rétablies."

