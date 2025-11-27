 Aller au contenu principal
Poutine dit que le plan de Trump peut servir de base à un accord de paix en Ukraine
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 15:11

Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les grandes lignes du plan de paix en Ukraine présenté par Donald Trump pourraient servir de base à de futurs accords visant à mettre fin au conflit.

"D'une manière générale, nous sommes d'accord pour dire que ce plan peut servir de base à de futurs accords", a dit le président russe à l'occasion d'un déplacement au Kirghizistan. Il a ajouté que Moscou avait également reçu la nouvelle mouture du plan issue des discussions entre Américains, Ukrainiens et Européens à Genève.

Le Kremlin a dit à plusieurs reprises que le plan Trump pouvait servir de base aux discussions dans sa forme originale, très proche des revendications russes, tout en jugeant contre-productives et inacceptables les contre-propositions de Kyiv et de ses alliés européens.

Vladimir Poutine n'a pas précisé à quelle version du plan il faisait référence. Il s'est félicité que Washington ait pris en compte la position de la Russie, tout en insistant sur le fait que certains points restent à discuter.

L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu prochainement à Moscou, a-t-il dit.

(Reportage de Vladimir Soldatkin, rédigé par Maxim Rodionov ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
