Poutine dit avoir reçu le plan américain sur l'Ukraine

Vladimir Poutine a déclaré vendredi avoir reçu le plan américain sur l'Ukraine, estimant qu'il pouvait servir de base à un règlement définitif du conflit avec la Russie.

Le président russe a souligné que ce projet soumis aux Ukrainiens par les Etats-Unis n'avait pas été discuté au préalable avec Moscou.

(Rédaction de Moscou, rédigé par Gleb Stolyarov, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)