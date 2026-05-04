Poutine déclare un cessez-le-feu pour les festivités du 9 mai - Agences

(Actualisé avec décision de Poutine, déclaration du ministère russe de la Défense)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi un cessez-le-feu de deux jours dans le conflit avec l'Ukraine pour célébrer le 9 mai, date anniversaire pour l'ex-Union soviétique de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, ont rapporté des agences de presse russes.

Les médias russes s'appuient sur des déclarations du ministère russe de la Défense, qui a menacé l'Ukraine de frappes de représailles si Kyiv venait à perturber les festivités du 9 mai, qui seront notamment marquées par un défilé militaire à Moscou.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait rejeté plus tôt l'idée russe d'un cessez-le-feu d'un jour, la qualifiant de "pas sérieuse".

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage. Une attaque de missile russe sur la ville de Merefa, dans l'oblast de Kharkiv, a fait lundi six morts et plus d'une trentaine de blessés, dont un enfant de deux ans, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Au moins 10 maisons, un immeuble administratif, quatre commerces, un garage automobile et un restaurant ont été endommagés dans l'attaque, selon le gouverneur régional, Oleg Syniehoubov.

(Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet et Tangi Salaün)