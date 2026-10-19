Poutine a proposé un sommet sur l'Ukraine avec Trump et Xi - WSJ

Le président russe Vladimir Poutine a proposé la tenue d'un sommet avec ses homologues américain et chinois pour négocier un accord destiné à mettre fin à la guerre en Ukraine avec des conditions favorables à la Russie, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes au fait de la question.

Moscou propose que cette rencontre trilatérale avec Donald Trump et Xi Jinping se tienne en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu mi-novembre en Chine, écrit le WSJ.

L'idée a été soulevée par Vladimir Poutine lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec Donald Trump le 9 octobre, une discussion lors de laquelle les deux dirigeants sont convenus d'un accord sur des livraisons de diesel, a déclaré au journal un ancien officier des services russes du renseignement, informé de la question.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de la Maison blanche. Le Kremlin n'a pas pu être joint pour l'heure. Les ambassades russe et chinoise à Washington n'ont pas répondu à des demandes de commentaire.

Le porte-parole du Kremlin a confirmé au WSJ que des discussions avaient lieu sur une possible réunion trilatérale. "Il n'y a pour l'instant pas d'entente concrète sur la réunion elle-même ou son contenu potentiel, même si les trois parties ont admis l'hypothèse possible d'une telle rencontre", a dit Dmitry Peskov.

Un représentant américain de haut rang, cité par le WSJ, a déclaré pour sa part que Donald Trump n'avait pas donné son accord à la tenue d'une telle réunion mais qu'il pourrait être réceptif à cette idée.

Comme il l'avait déjà fait par le passé, le chef de la Maison blanche a vivement critiqué la semaine dernière le président ukrainien Volodimir Zelensky, déclarant qu'il était "plus difficile" de travailler avec ce dernier qu'avec Vladimir Poutine et reprochant à Kyiv de frapper les raffineries russes.

Donald Trump avait reçu en août 2025 en Alaska le président russe pour un sommet bilatéral n'ayant débouché sur aucune avancée vers une issue au conflit en Ukraine.

(Abu Sultan et Akanksha Khushi à Bangalore; version française Jean Terzian)