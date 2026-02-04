Poutine a accepté une invitation de Xi à se rendre en Chine-Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a accepté une invitation du président chinois Xi Jinping à se rendre en Chine au cours du premier semestre de cette année, a annoncé le Kremlin après que les deux dirigeants se sont entretenus mercredi par visioconférence.

Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin en matière de politique étrangère, a déclaré aux journalistes que la Russie et la Chine agissaient en coordination et partageaient des positions similaires sur la plupart des questions.

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont de fait salué la qualité de leurs relations bilatérales lors de l'échange. Pour le président russe, les relations entre Moscou et Pékin constituent un facteur de stabilisation important dans un contexte de turbulence mondiale croissante.

Xi Jinping, s'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète, a appelé les deux pays à élaborer un "grand plan" pour approfondir leurs relations, qu’il a jugées positives.

La Chine et la Russie avaient scellé un partenariat stratégique "sans limites" quelques jours avant que Vladimir Poutine n'ordonne l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

Depuis, la Chine est devenue une bouée de sauvetage économique pour la Russie, visée par des sanctions occidentales.

Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont vus pour la dernière fois à Pékin en septembre, à l'occasion d'un défilé militaire auquel a également assisté le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

L’Ukraine et des pays européens accusent Pékin de fournir une aide militaire directe à la Russie, ce que la Chine nie, affirmant qu’elle n’est pas partie au conflit.

Mardi, des diplomates de haut rang des deux pays se sont réunis à Pékin pour discuter de la situation mondiale en matière de sécurité et d'autres sujets, et sont parvenus à un "consensus large", selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

(Reportage par la rédaction de Pékin, Dmitry Antonov, Vladimir Soldatkin et Gleb Stolyarov à Moscou ; version française rédaction de Gdansk, édité par Sophie Louet)