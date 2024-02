Pourra-t-on un jour soigner tous les cancers ?

Le cancer est la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme. En 2023, Santé publique France a recensé 433 000 nouveaux cas de cancer, un chiffre qui a doublé depuis 1990. En France, en 2018, 157 000 hommes et femmes sont décédés des suites d'un cancer. « Derrière ces chiffres qui sont souvent froids, impersonnels, ce sont des vies. Des deuils que l'on peut éviter. Des familles qui peuvent se reconstruire. L'espoir pour beaucoup de patients », déclarait en février 2021 Emmanuel Macron à l'occasion de l'annonce d'une stratégie nationale décennale de lutte contre le cancer. Et la hausse des cas de cancer en France ne devrait pas cesser de sitôt.

Lors du Paris-Saclay Summit : Choose Science, un grand événement organisé par le Point pour comprendre et façonner l'avenir, qui se tiendra du 29 février au 1er mars 2024, Sandra Oucher, vice-présidente du World Education Heritage et experte en nanomédecine et en immuno-oncologie, tiendra une table ronde intitulée « Pourra-t-on soigner tous les cancers à l'avenir ? ». Ce temps de réflexion ouvert au public se déroulera le 29 février à l'EDF Lab Paris-Saclay.

Le Point : Pourra-t-on soigner tous les cancers à l'avenir ?

Sandra Oucher : Oui, je le pense. En réalité, nous vivons une époque de découvertes scientifiques qui nous