Pourquoi lire des histoires aux bébés prématurés ?

Aux États-Unis, de plus en plus de services de néonatologie mettent en place des programmes de lecture destinés aux bébés prématurés et à leurs parents. Leurs noms : « Goslings », « Babies with Books », « Reach Out and Read », « Little Readers », « Bookworm »…

Les initiatives françaises sont plus rares, mais se développent à leur tour. Au centre hospitalier universitaire de Nantes par exemple, une petite bibliothèque d'albums est à la disposition des parents de prématurés. À Amiens, ce sont les psychiatres de liaison qui viennent lire des histoires aux bébés. Ailleurs, des bénévoles ou des salariés d'associations se relaient. À Tours, un petit groupe réunissant bibliothécaires, lectrice salariée et chercheuse vient chaque semaine partager des histoires dans le service.

L'idée peut paraître d'abord saugrenue, aux parents comme aux soignants : pourquoi lire aux bébés des récits qu'ils sont bien trop petits pour comprendre ? Cependant, la mise en place de ces programmes repose sur des motivations rationnelles. Elles s'appuient sur l'importance des soins dits « de développement », qui recouvrent tout ce qui, au sein de ces services de grande technicité, ne sert pas prioritairement à faire survivre l'enfant, mais l'engage dans son développement ultérieur.

Un bébé qui naît avec beaucoup d'avance peut être conduit à