Pourquoi le nez de certaines femmes gonfle pendant la grossesse

Envies alimentaires inhabituelles, teint « lumineux » ou nausées matinales… Lorsque l'on est enceinte, on s'attend à vivre un certain nombre de changements. Mais certains peuvent s'avérer déconcertants. Récemment, derrière le hashtag #PregnancyNose (« nez de grossesse »), des femmes ont fait part sur les réseaux sociaux des transformations subies par leur nez au cours de leur grossesse. Photos à l'appui, elles montraient que ce dernier avait grossi et changé de forme alors qu'elles étaient enceintes. Ce phénomène, qui n'a rien d'inquiétant et n'est que temporaire, disparaît généralement six semaines après l'accouchement.

Il est dû à l'augmentation significative, durant la grossesse, des niveaux d'hormones, en particulier les œstrogènes. Ces derniers provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins dans tout l'organisme. Conséquence : davantage de sang pénètre dans les tissus du nez, qui se dilate et change de forme, paraissant plus gros et plus gonflé.

Il est difficile de déterminer la fréquence de ce phénomène, car les niveaux d'hormones varient d'une personne à l'autre, et chacune réagit différemment aux changements qui s'opèrent. La modification peut être plus visible chez certaines femmes que chez d'autres. Ces changements hormonaux peuvent également provoquer un écoulement nasal et un nez bouché (rhinite de la femme enceinte) ainsi que des saignements de nez, lesquels touchent une femme sur cinq pendant la

... Source LePoint.fr