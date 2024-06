Pourquoi la facture de gaz va augmenter pour des millions de Français en juillet

Il va falloir prévoir de payer plus pour se chauffer ou utiliser du gaz chez soi, 11,7 % de plus à partir du 1er juillet. Une hausse qui va toucher presque 10 millions de Français et qui est la conséquence d'un rebond des cours et surtout d'une revalorisation du tarif des réseaux de distribution. Un paradoxe alors que les cours du gaz oscillent à des niveaux dix fois inférieurs au pic de la crise énergétique de l'été 2022.

Le niveau moyen du prix référence se situera à 129,20 euros TTC du mégawattheure (MWh) contre 115,70 euros/MWh en juin, selon cet indice de référence mensuel publié lundi par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Les factures se présentant souvent en KWh, cela correspond pour juillet à un prix de référence du gaz d'environ 13 centimes/KWh.

Le régulateur relativise : même si ce prix est en augmentation par rapport au moins de juin (+ 11,7 %), il reste inférieur de 3,5 % au prix moyen du 1er janvier 2024. Selon le gendarme de l'énergie, la facture annuelle TTC d'un client résidentiel en offre indexée sur ce « prix repère » s'établirait à 1 184 euros au prix de juillet, contre 1 060 euros par an en juin, et 1 227 euros en janvier.

En février, la CRE a décidé de revaloriser pour quatre ans le tarif d'acheminement du gaz qui arrive vers les maisons et les entreprises, autrement dit, le