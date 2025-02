"Pourquoi diable leur avons-nous cédé la Louisiane en 1803 ?" : la diplomatie française invoque Talleyrand et l'IA pour moquer les velléités expansionnistes de Donald Trump

La France accueille un sommet international sur l'intelligence artificielle pendant près d'une semaine. Des milliers de participants sont attendus.

Jean-Noël Barrot à Paris, le 10 février 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Mais enfin quelle idée ?" Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a fait appel jeudi 6 février à la figure historique de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et à la vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803 pour se moquer des velléités expansionnistes du président américain Donald Trump.

Lors d'une allocution à la presse, Jean-Noël Barrot a fait apparaitre sur deux écrans de télévision le portrait du ministre Talleyrand, figure historique de la diplomatie française, qui s'est animé grâce à un travail de l'intelligence artificielle (IA) générative française Mistral AI .

"Je voudrais vous apporter la réponse à la question que vous vous êtes toutes et tous posée en 2024 alors qu'il était question pour les États-Unis de reprendre le Panama, le Canada ou le Groenland : pourquoi diable leur avons-nous cédé la Louisiane en 1803 ?", a dit le ministre, quelques jours avant un sommet mondial de l'Intelligence artificielle, organisé les 10 et 11 février à Paris.

"Ce n'est quand même pas un vieux meuble"

"Monsieur le Ministre, vous me confirmez que c'est bien vous qui avez vendu la Louisiane aux Etats Unis d'Amérique ?", a encore questionné l'actuel chef de la diplomatie française à l'un de ses plus illustres prédécesseurs, qui lui a alors répondu par l'affirmative. "Mais enfin quelle idée ? Un territoire qui s'étend du golfe du Mexique jusqu'au Canada, ce n'est quand même pas un vieux meuble, pourquoi s'en priver ?", a ensuite feint de s'offusquer Jean-Noël Barrot.

Son interlocuteur virtuel a répondu en expliquant que le territoire coûtait cher à la France et que le pays en avait tiré 80 millions de francs de l'époque. L'actuel chef de la diplomatie a alors remercié le personnage historique pour ses explications. "Vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle", a conclu Jean-Noël Barrot.

Le programme de cet événement à Paris porté depuis des mois par le président Emmanuel Macron, qui a convié Donald Trump et le propriétaire de X Elon Musk, s'étale sur six jours au total et devrait rassembler des milliers de participants.