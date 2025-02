Pour réduire la dépense publique, la CPME propose de s'inspirer d'Elon Musk en créant une commission d'entrepreneurs

Le patron de la CPME a fustigé le budget du gouvernement Bayrou, dénonçant notamment un "projet de taxation des acteurs économiques".

Amir Reza-Tofighi à Paris, le 15 janvier 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Il n'est "pas idiot" de faire appel à des entrepreneurs pour faire des économies, a estimé dimanche 9 février le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) Amir Reza-Tofighi, qui a appelé à s'inspirer de l'action d'Elon Musk aux États-Unis pour "réduire drastiquement les dépenses publiques" en France.

"Je ne suis pas particulièrement fan des États-Unis mais ils ont compris une chose : mettre un entrepreneur à la tête d'un plan de réduction des dépenses n'est pas idiot" , a-t-il déclaré, en référence au milliardaire américain, dans une interview au Journal du Dimanche .

Elon Musk, patron de Space X et de Tesla, a été nommé par Donald Trump à la tête d'une commission pour "l'efficacité gouvernementale" , le "Department of government efficiency" (DOGE), dont l'objectif affiché est de couper tous azimuts dans les budgets fédéraux aux États-Unis. Accusé d'agir en dehors de tout cadre légal et avec ses intérêts personnels comme principale boussole, ses activités suscitent la colère des démocrates et une avalanche d'actions en justice. Après le démantèlement spectaculaire de la grande agence humanitaire américaine (USAID), qui a suscité une vague d'indignation dans le monde, le milliardaire a désormais des visées sur l'éducation et l'armée américaine.

"French solution"

En France, "si l'on veut réduire drastiquement les dépenses publiques sans baisser la qualité du service, la seule solution serait de mettre des entrepreneurs à la tête d'une commission ", qui "aurait pour mission d'élaborer un plan de réduction drastique des dépenses publiques", a assuré AmirReza-Tofighi "Ce n'est pas la méthode Musk, plutôt la 'French solution' (méthode française, ndlr)", a-t-il affirmé.

Interrogé sur cette proposition, le ministre de l'Économie Éric Lombard a déclaré "recueillir les idées, les avis" des représentants des organisations patronales, lors d'un entretien au Grand Jury, émission organisée par RT L/ M6 / Le Figaro / Public Sénat . Mais "plutôt que de faire une commission, je propose que l'on se voit tous les mois" , a-t-il en revanche ajouté.

Le gouvernement de François Bayrou, qui veut ramener le déficit public à 5,4% du PIB en 2025, contre environ 6% en 2024, a déjà fait inscrire dans son budget adopté cette semaine par l'Assemblée Nationale de nombreux coups de rabot dans plusieurs ministères, se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois.

Amir Reza-Tofighi a fustigé un "projet de taxation des acteurs économiques". "De nombreuses mesures vont toucher les petites entreprises, comme la hausse des charges, le versement mobilité ou la baisse du crédit d'impôt innovation", a-t-il dit. Ce "n'est pas un bon budget" , a-t-il aussi affirmé, disant avoir "peur (...) que de nombreuses entreprises, à terme, finissent par partir ou par fermer, à mesure que nous perdons des parts de marché".