Pour Omar Artan, c’était « très éprouvant » d’avoir été refoulé du Mondial

Cette fois, la porte est grande ouverte. Deux mois après avoir été refoulé des États-Unis alors qu’il devait arbitrer la Coupe du monde, Omar Artan s’apprête à retrouver le sifflet pour une affiche autrement prestigieuse. Le Somalien de 34 ans dirigera mercredi la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa à Salzbourg.

Une belle revanche après un épisode qu’il n’a toujours pas complètement digéré : « Quand on a travaillé pendant de nombreuses années pour réaliser un projet et qu’on ne peut finalement pas le faire, c’est très éprouvant » , a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’UEFA, dans un énième pied de nez à la FIFA. Artan préfère malgré tout retenir « le soutien reçu partout dans le monde », dont il se dit « vraiment reconnaissant ».…

MJ pour SOFOOT.com