Pour Noël Mamère, le gouvernement est en "guerre totale contre les écologistes"

L'ancien candidat à l'Elysée s'en prend notamment à la réponse de l'exécutif face aux mobilisations à Sainte-Soline.

Noël Mamère, en 2017, au Mans ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

"Ce gouvernement a décidé d’une guerre totale contre les écologistes", dénonce l'ancien candidat à la présidentielle Noël Mamère lundi 24 avril, dans une tribune au Monde , réagissant au "quadrillage militaire" de Sainte-Soline le 25 mars.

La manifestation dans les Deux-Sèvres contre les "méga-bassines", qui a rassemblé de 6.000 à 8.000 personnes selon les autorités, 30.000 d'après les organisateurs, a dégénéré en affrontements entre gendarmerie et manifestants, faisant 47 blessés chez les premiers et 200 chez les seconds.

"Après Sainte-Soline, aucun doute n’est possible: ce gouvernement a décidé d’une guerre totale contre les écologistes et toutes celles et ceux qui se revendiquent comme tels", estime Noël Mamère, figure des Verts dont il a été le candidat à la présidentielle de 2002.

Il déplore l'usage, contre des manifestants écologistes, "des armes classées matériel de guerre à 'létalité réduite' telles que les grenades de désencerclement et les LBD".

"Hier, elles ont tué Rémi Fraisse", mort en 2014 après un tir de grenade près du barrage de Sivens dans le Tarn, "aujourd’hui, un jeune homme se trouve entre la vie et la mort" après Sainte-Soline, ajoute-t-il.

"Amalgames langagiers" de Darmanin

Ce "dispositif de guerre" a été déployé "pour défendre un trou de plusieurs hectares, symbole du productivisme agricole, contre des milliers de militants écologistes venus dénoncer cette aberration à l’heure où tous les signaux indicateurs de la ressource en eau sont au rouge", s'insurge l'ancien maire de Bègles (Gironde).

Critiquant les "amalgames langagiers" de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a défendu l'action des forces de l'ordre à Sainte-Soline en dénonçant les agissements de "l'ultra-gauche", Noël Mamère s'inquiète: "entre les défenseurs du statu quo libéral et les écologistes (...), l’incompréhension est telle que les ingrédients de l’affrontement sont réunis".

Il prévient à propos de la jeune génération écologiste: "Parce qu’elle se sent trahie, elle se contentera de moins en moins de la désobéissance civile non violente, pourtant inscrite dans notre culture politique depuis le 19e siècle".