Pour 2027, LFI présente un programme fidèle à sa volonté de rupture

TUn exemplaire de "L'Avenir en commun", le programme de La France insoumise (LFI), dans le cadre de la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de 2027, le 6 novembre 2026 à Paris ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

"Répondre à la crise de la civilisation humaine": La France insoumise sort vendredi, à la veille d'un grand meeting en région parisienne, son programme présidentiel pour 2027. Une édition dans la droite lignée des programmes de rupture précédents, avec un accent particulier mis sur la question écologique.

"Tout notre programme est structuré autour de la planification écologique, c'est le point de départ de notre action", explique à l'AFP le député insoumis Hadrien Clouet, co-responsable du programme avec Clémence Guetté.

"C'est une réorganisation fondamentale", a appuyé vendredi cette dernière sur France Inter, en louant la "prise en compte des maladies écologiques prévues dans le programme".

Il s'agit de "perpétuer la vie humaine", assure même Jean-Luc Mélenchon en introduction de cette nouvelle version de "L'Avenir en commun", vendu 4,90 euros en librairie à partir de vendredi.

Le mouvement de gauche radicale pointe "le capitalisme qui nous précipite droit dans le mur".

Les Insoumis entendent donc créer des "éco-régions", une refonte administrative de la France où les régions seraient organisées autour des "caractéristiques écologiques" du pays: bassins versants, montagnes, façades maritimes...

Fidèle à sa vision collectiviste, LFI veut instaurer un "conseil à la planification écologique" qui doit superviser la "relocalisation des productions essentielles".

La formation de Jean-Luc Mélenchon souhaite également "inscrire dans la Constitution le principe de la +règle verte+, selon lequel on ne prélève pas davantage sur la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer".

La sortie du nucléaire est également toujours au programme.

"Dans la continuité"

Au total, le programme contient 1.069 mesures, dont 238 nouvelles.

"Nous sommes dans la continuité d'un travail programmatique sérieux. C'est de la précision, de l'enrichissement", assure le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard.

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle de 2027, participe à une manifestation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités, le 31 octobre 2026 à Paris ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

On retrouve en effet dans ce programme les propositions classiques de LFI: hausse du Smic à 1.700 euros net, "100% Sécu", et abolition de la réforme des retraites avec un retour à 62 ans pour l'âge de départ, avant de "restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 années de cotisation" .

"Nous avons plus travaillé que les fois précédentes la mise en oeuvre du programme", indique pour sa part le député et cadre insoumis Paul Vannier, alors que Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois en quatre élections présidentielles, est donné par les sondages en mesure de se qualifier pour le second tour.

Pour gagner en crédibilité, le mouvement s'est appuyé pendant la campagne sur un réseau de 200 hauts-fonctionnaires appelé "les Phrygiens" qui servent à "affiner la mise en application de notre programme", selon Clémence Guetté.

Statut pour les familles monoparentales

Cette dernière a publié à la rentrée un livre plaidant pour la création de nouveaux droits sociétaux pour accorder un réel statut à l'amitié.

Dans la continuité de cette idée, LFI souhaite "mettre fin à l'épidémie de solitude", un thème beaucoup mis en avant par la candidate écologiste Marine Tondelier dans la présidentielle, en "en finissant avec la privatisation et la destruction des espaces communs et publics".

Un statut de "famille monoparentale", semblable à celui des "familles nombreuses", serait également créé pour bénéficier de réductions dans les transports.

Sur l'international, les Insoumis restent fidèles au "non-alignement": ils entendent toujours organiser un retrait de l'Otan et souhaitent "sortir la France de l'isolement occidental".

Concernant le Proche-Orient, le mouvement, qui se veut le porte-parole de la cause palestinienne en France, compte toujours "faire appliquer le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien" Benjamin Netanyahu.

S'il reste fidèle à la solution à deux États, il appelle cependant à "prendre en compte les autres possibilités d'assurer les droits individuels et collectifs internationalement reconnus des Palestiniens (État binational égalitaire, par exemple)".

Une demande formulée notamment par leur eurodéputée Rima Hassan depuis qu'elle a rejoint le mouvement avant les élections européennes de 2024.

LFI et Jean-Luc Mélenchon présenteront ce programme samedi lors d'un gros meeting au Bourget (Seine-Saint-Denis). Une nouvelle affiche de campagne a été dévoilée pour l'occasion: elle représente le candidat insoumis devant un fond rural, le site de Gergovie en Auvergne qu'il affectionne particulièrement. L'affiche est siglée du slogan "Liberté, égalité, solidarité".

Le financement du programme doit être dévoilé début 2027.