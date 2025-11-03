Poupées pédopornographiques: Les fournisseurs visés après le retrait des produits sur les sites

Le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique Roland Lescure

Le haut-commissariat à l'Enfance souhaite que les grandes plateformes de commerce en ligne en France transmettent les informations sur leurs fournisseurs après l'affaire des poupées sexuelles à caractère pédopornographique vendues sur internet, tandis que le ministre de l'Economie Roland Lescure menace Shein de fermeture en France.

Sarah El Haïry, haute-commissaire à l'Enfance, a dit lundi vouloir aller plus loin que le simple retrait des poupées pédopornographiques des sites internet.

"Moi ça ne me suffit pas de retirer ces horreurs. Il y a bien des responsables qui ont mis en vente ces objets, il y a bien des fournisseurs qui produisent ces objets", s'est insurgée Sarah El Haïry, sur BFMTV.

Pour la haute-commissaire à l'Enfance ces "poupées" ont été signalées non seulement sur le site Shein, mais aussi sur des plateformes comme AliExpress et Amazon.

"Ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des plateformes vérifient toutes si elles ont ou pas ces objets", a-t-elle poursuivi, ajoutant que ces plateformes devront ensuite "transmettre un certain nombre d'informations, ce qui nous permettra de lancer un certain nombre de contrôles".

"Il y en a marre, il y en a marre parce que ce ne sont pas des objets comme les autres. On nous laisse imaginer que ce sont des objets pornographiques, non, ce sont des objets pédocriminels", a-t-elle insisté, notant qu'ils ont été retrouvés dans un certain nombre de drames et d'affaires où des enfants ont été des victimes.

"Ce sont des objets pédocriminels sur lesquels des prédateurs s'entraînent malheureusement parfois avant de passer à des sévices sur des enfants", a-t-elle ajouté.

Le ministre de l'Economie, pour sa part, a menacé lundi Shein d'interdiction en France si le géant chinois enfreignait de nouveau la loi.

"Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderais, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français", a déclaré Roland Lescure sur le plateau de BFMTV/RMC, accusant Shein d'avoir "dépassé les bornes".

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir saisi le procureur de la République après avoir constaté la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur le site de vente en ligne.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Agence gouvernementale (Arcom) a également été saisi, a précisé Roland Lescure.

Ces signalements interviennent alors que le géant chinois de la "fast-fashion" doit ouvrir mercredi son premier magasin physique en France, au Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) de Paris.

