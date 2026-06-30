Portugal: l'inflation ralentit en juin à 3,2% sur un an

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'inflation au Portugal a ralenti en juin, s'établissant à 3,2% sur un an, contre 3,3% en mai, grâce notamment à la décélération des prix de l'énergie, selon les données provisoires publiées mardi par l'Institut national des statistiques (Ine).

La hausse des prix de l'énergie a enregistré une hausse de 9,1%, après 13,1% en mai, reflétant "une baisse des prix des carburants", précise l'office portugais des statistiques.

Les prix des produits alimentaires non transformés ont également vu leur rythme de progression ralentir à 5,2% en juin, contre 5,7% le mois précédent, précise l'Ine.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1%, après une progression de 0,2% en mai.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a enregistré une hausse de 3,1% sur un an, un taux identique à celui observé le mois précédent.

Il y a deux semaines, la Banque du Portugal avait relevé sa prévision de l'inflation pour l'ensemble de l'année à 3,1%, invoquant notamment l'impact des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.