Portée par la défense, l'industrie navale française croît dans un monde "fou"

Portée par les contrats de défense, l'industrie navale française est en croissance continue depuis 2020 dans un monde devenu "complètement fou", a déclaré mercredi Pierre Eric Pommellet, président du groupement des industries navales (Gican).

Après un chiffre d'affaires en hausse de 5% en 2024, à 15,9 milliards d'euros dont les deux tiers dans le domaine de la défense, 2025 a été "exceptionnelle et la visibilité des commandes s'est améliorée", s'est félicité M. Pommellet, également PDG de Naval Group, en présentant ses voeux à la filière.

Il a énuméré les programmes du renouvellement de l'ensemble des équipements pour la Marine nationale "en cours ou lancés" parmi lesquels les sous-marins nucléaires d'attaque de nouvelle génération, les drones marins pour la guerre des mines ou la livraison de la frégate de défense et d'intervention Amiral Ronarc'h en 2025.

Une autre frégate, HS Kimon, a été livrée par Naval Group fin 2025 à la Grèce.

Le programme des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération a franchi en 2025 une étape importante avec le début de la construction du premier submersible.

"C'est un programme ambitieux" qui prévoit "une mise en service des premiers à la fin de la décennie prochaine, une production jusqu'en 2050, et un service jusqu'en 2090" ce qui "donne une visibilité à la filière", a souligné Pierre Eric Pommellet.

"Nous devons viser loin tout en étant dans l'évolution technologique et les évolutions du monde complètement fou", a-t-il ajouté.

"Qui n'a pas regardé son téléphone ce matin pour savoir ce que M. Trump avait dit, qui ne regardera pas ce qu'il va dire à Davos? (...) Dans ce monde un peu fou où le temps s'accélère, la filière navale reste une ancre de stabilité", a-t-il ajouté.

Pour lui, le Covid et la guerre en Ukraine ont servi de déclencheur à l'augmentation des dépenses militaires lorsque que le président Emmanuel Macron "a appelé à l'économie de guerre à se préparer à des jours moins heureux".

Autre moteur de croissance côté civil: le "recentrage" de l'industrie sur les paquebots de croisière après le départ de la construction des grands navires vers la Corée et le Japon dans les années 80-90 "et maintenant la Chine".

En 2025, Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire a ainsi reçu une commande pour quatre nouveaux paquebots confirmant un carnet de commandes désormais rempli jusqu'en 2031.