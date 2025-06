Porté par les ventes en ligne, Intersport France vise 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2030

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Intersport France a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,3% en 2024 à 3,88 milliards d'euros, après avoir repris son concurrent en difficulté Go Sport, et cible 5,5 milliards d'euros d'ici à 2030, a annoncé la coopérative mardi.

La croissance a notamment été portée en 2024 par les ventes en ligne, dont la valeur a bondi de 16% sur un an.

"C'est la première porte d'entrée. Vous avez une porte d'entrée physique d'un magasin, (mais) la première porte aujourd'hui ça n'est plus la porte physique, c'est la porte digitale", c'est-à-dire le site internet, a commenté lors d'une conférence de presse le PDG d'Intersport France et Belgique, Gérard Leclerc, qui a pris ses fonctions en septembre dernier.

L'enseigne ambitionne d'unifier son offre en ligne et en magasins, en investissant 70 à 100 millions d'euros sur trois ans.

L'année 2024 a été marquée par les Jeux olympiques de Paris. M. Leclerc fait état d'une "période plutôt bonne", mais salue surtout un autre "effet JO": "le nombre de licenciés dans les différentes pratiques qui s'est envolé. C'est ça, l'effet JO. Ce qui est important, c'est que ça relance la pratique".

Intersport a annoncé avoir ouvert 80 magasins en 2024, portant son réseau à 980 boutiques. "Ce maillage dense, pilier de son modèle coopératif, assure une proximité unique avec les Français, en zones urbaines comme rurales", indique la coopérative dans un communiqué.

En 2023, elle avait absorbé 68 magasins Go Sport, après avoir été choisie par le tribunal de commerce de Grenoble pour reprendre ce groupe.

Un an plus tard, une cinquantaine de ces magasins Go Sport ont été transformés en Intersport, une dizaine vivent toujours sous l'enseigne Go Sport, ainsi que deux Go Sport Outlet et un Go Sport Outdoor. Trois ou quatre magasins ont été fermés, précise Intersport.

Et le chiffre d'affaires réalisé en 2024 par ces boutiques est supérieur à celui qu'elles avaient réalisé sous enseigne Go Sport en 2019, dernière année avant le Covid, a précisé M. Leclerc.

Les magasins de prêt-à-porter Blackstore, qui appartiennent à Intersport, ont eux vu leurs ventes grimper de 21% en 2024, à 181 millions d'euros.

Au niveau mondial, le groupe Intersport, présent dans 42 pays, avait annoncé début avril avoir réalisé 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+2,1%) en 2024.

L'enseigne compte se lancer au Portugal en 2026, a indiqué M. Leclerc.