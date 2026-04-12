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Plus de 500 manifestants soutenant le groupe Palestine Action arrêtés à Londres
information fournie par AFP 12/04/2026 à 03:55

La police emmène de force un manifestant tandis que des personnes se rassemblent pour demander la levée de l’interdiction visant le groupe Palestine Action lors d’une manifestation à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026. ( AFP / CARLOS JASSO )

La police emmène de force un manifestant tandis que des personnes se rassemblent pour demander la levée de l’interdiction visant le groupe Palestine Action lors d’une manifestation à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026. ( AFP / CARLOS JASSO )

Plus de 500 manifestants ont été arrêtés samedi dans le centre de Londres au cours d'un rassemblement pour demander la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action, selon la police.

Dans un message sur X, la police de la capitale britannique a déclaré qu'un total de 523 personnes ont été interpellées, dont l'âge "varie de 18 à 87 ans".

Parmi les personnes arrêtées figurait Robert Del Naja, chanteur membre du groupe britannique Massive Attack, qui était assis avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire "I Support Palestine Action" et qui a ensuite été emmené par trois policiers, selon l'agence Press Association (PA).

Plusieurs centaines de personnes s'étaient retrouvées à la mi-journée à Trafalgar Square pour un rassemblement silencieux, une sorte de sit-in pacifique, au cours duquel beaucoup arboraient la pancarte proscrite "Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action".

Palestine Action est lancé dans une bataille judiciaire contre le gouvernement du travailliste Keir Starmer, qui l'a interdit en juillet dernier après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, notamment sur une base de l'armée de l'air.

En février, la justice britannique a estimé que cette interdiction était "disproportionnée". Mais le gouvernement a fait appel et la mesure reste en vigueur dans l'attente de l'examen de ce recours.

- "Pas du maintien de l'ordre" -

"La police métropolitaine avait alors déclaré, à juste titre, qu'elle cesserait de procéder à des arrestations", a commenté samedi soir sur X la section britannique d'Amnesty.

La police évacue un manifestant tandis que des personnes se rassemblent pour réclamer la levée de l’interdiction visant le groupe Palestine Action lors d’une manifestation à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026. Le gouvernement travailliste du Premier ministre britannique Keir Starmer a interdit Palestine Action en tant qu’organisation terroriste en 2025, faisant du fait d’appartenir au groupe ou de le soutenir une infraction pénale. ( AFP / CARLOS JASSO )

La police évacue un manifestant tandis que des personnes se rassemblent pour réclamer la levée de l’interdiction visant le groupe Palestine Action lors d’une manifestation à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026. Le gouvernement travailliste du Premier ministre britannique Keir Starmer a interdit Palestine Action en tant qu’organisation terroriste en 2025, faisant du fait d’appartenir au groupe ou de le soutenir une infraction pénale. ( AFP / CARLOS JASSO )

"Elle est aujourd'hui revenue à son ancienne politique, qui a échoué: les arrestations massives de personnes brandissant des pancartes, y compris aujourd'hui une femme âgée munie de cannes", a ajouté l'ONG.

Selon Amnesty, "ce pas du maintien de l'ordre", mais "l'Etat qui criminalise la dissidence".

Le groupe Palestine Action dénonce la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Pour Freya, 28 ans, une responsable d'une organisation écologiste à Londres, il était "vraiment important" d'être là.

"Il est important que nous continuions tous à nous opposer au génocide. Que ce soit légal ou illégal. Le gouvernement peut tergiverser dans son argumentaire juridique mais nos valeurs, elles, ne changent pas", a dit la manifestante qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Un autre manifestant, Denis MacDermot, 73 ans, d'Edimbourg, a dit à l'AFP qu'il avait déjà été arrêté pendant une précédente manifestation et que cela ne l'avait pas découragé de revenir.

"Je soutiens ces gens formidables", a-t-il déclaré en désignant les manifestants d’un geste de la main, tout en déplorant l'appel du gouvernement.

En vertu de cette interdiction, toute expression de soutien à Palestine Action est pour l'instant passible d'une sanction allant jusqu'à six mois de prison.

L'appartenance au groupe ou l'organisation d'événements de soutien peuvent quant à elles être punies de peines allant jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

Plus de 2.700 personnes ont été arrêtées depuis juillet et plusieurs centaines inculpées, à l'issue de dizaines de manifestations de soutien au groupe interdit, selon l'association Defend Our Juries qui les organise.

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