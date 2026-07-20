Plus de 400 drones ukrainiens tirés vers Moscou alors qu'une frappe russe tue dix marins près d'Odessa

(Actualisé avec attaques à Odessa et dans la région de Belgorod)

Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit de dimanche à lundi par l'Ukraine en direction de Moscou et ses environs alors qu'une frappe russe a fait dix morts dimanche sur un navire près du port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont déclaré des responsables des deux pays belligérants.

Selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, des centaines de "drones ennemis" ont été lancés entre 20h30 (17h30 GMT) dimanche et 5h00 (2h00 GMT) lundi, et la plupart ont été neutralisés à distance par les systèmes de défense aérienne. Il a précisé que 85 engins avaient été abattus alors qu'ils s'approchaient de Moscou.

"Les dégâts les plus importants ont été enregistrés à Podolsk, Domodedovo et dans le district d’Odintsovo", a écrit le gouverneur de l'oblast de Moscou, Andreï Vorobyov, sur Telegram, ajoutant que deux personnes avaient été blessées et que plusieurs infrastructures civiles avaient pris feu.

Sur X, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait visé des installations logistiques russes et un dépôt pétrolier dans la région de Moscou.

"Nous ripostons, à juste titre, à chaque frappe russe contre nos villes et nos communautés", a souligné le président.

Une frappe de missile russe contre un navire transportant du maïs près du port d'Odessa a fait 10 morts dimanche, ont rapporté lundi des responsables ukrainiens.

Le Golden Leo – un navire battant pavillon de Guinée-Bissau et dont l'équipage était composé d'Indiens et de Syriens – a été touché dimanche par trois missiles de croisière russe, a indiqué la marine ukrainienne sur Telegram.

Selon l'autorité portuaire ukrainienne, une opération de recherche et de sauvetage a permis de secourir huit des 17 membres d'équipage, mais neuf de ses membres et l'un de ses pilotes ont été tués.

Un témoin de Reuters présent à Odessa a vu de la fumée s'élever d'un navire au large des côtes dimanche. Reuters a pu confirmer par la suite qu'il s'agissait bien du Golden Leo.

Ce navire appartient à la société Ocean Grace Shipping Ltd, basée à Mumbai, selon les données de LSEG. Son gestionnaire, Friends Shipping Co SA, n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Moscou n’a fait aucun commentaire public dans l’immédiat concernant cet incident, mais le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient frappé dans la nuit des réservoirs de carburant dans le port d'Odessa, a rapporté l'agence Interfax.

FRAPPES MUTUELLES EN MER NOIRE ET MER D'AZOV

Une autre attaque russe contre Odessa a fait trois morts et trois blessés lundi, a déclaré Serhiy Lyssak, chef de l'administration militaire de la ville. Il a indiqué que des infrastructures avaient été prises pour cible, sans toutefois donner plus de détails.

La mer Noire a été un point névralgique de la guerre en Ukraine au cours des mois qui ont suivi l’invasion à grande échelle menée par la Russie contre son voisin en 2022, mais un accord visant à atténuer les chocs sur les prix mondiaux et à permettre aux deux pays d’exporter des céréales, avait permis de maintenir le trafic maritime.

Ces derniers mois néanmoins, Moscou et Kyiv ont intensifié leurs attaques en mer Noire et en mer d’Azov, visant des sources de revenus essentielles.

L’Ukraine, qui fournissait ces dernières saisons environ 6% des exportations mondiales de blé et environ 11% des exportations mondiales de maïs, a perdu environ un tiers de sa capacité à exporter des céréales via ses ports de la mer Noire, ont indiqué des négociants et des analystes.

Les attaques ukrainiennes ont en parallèle contraint la Russie, premier exportateur mondial de céréales, à limiter le trafic maritime en mer d’Azov — une voie par laquelle transite environ un quart de ses exportations de céréales, ont dit des sources à Reuters.

Lundi, le ministère russe de la Défense a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient abattu 381 drones ukrainiens au cours de la nuit sur l'ensemble du territoire russe, mais également en mer Noire et mer d'Azov.

Robert Brovdi, le commandant ukrainien des forces de drones, a déclaré sur Telegram que l'Ukraine avait bombardé sept navires russes au cours de la nuit en mer Noire et en mer d'Azov.

Il a souligné que parmi les cibles figuraient trois pétroliers et quatre cargos, portant à 183 le nombre total de navires russes touchés en juillet.

Sept sous-stations ont aussi été touchées en Crimée, occupée par la Russie, a déclaré Robert Brovdi.

La Russie a par ailleurs accusé l'Ukraine d'avoir tué cinq civils, dont un mineur, lors d'une attaque par drone contre un autocar dans la région russe de Belgorod, à la frontière de l'Ukraine.

Alexandre Chouvaïev, gouverneur de la région, a déclaré dans un communiqué sur Telegram que 23 civils au total avaient été blessés lors de cette attaque, et que trois se trouvaient à l'hôpital dans un état critique.

"C’est le cœur lourd que je vous annonce que, selon les premières informations, cinq civils innocents, dont un mineur, ont été tués à la suite de cette attaque inhumaine et ignoble : quatre femmes et un garçon ont succombé à leurs blessures", a-t-il déclaré dans le communiqué.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante cette information.

(Bureaux de Reuters ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)