Plus de 2,6 millions en moyenne : le patrimoine des ministres du gouvernement Bayrou dévoilé

Marc Ferracci affiche le plus gros patrimoine net, avec 23 millions d'euros. À l'inverse, Gérald Darmanin présente le plus petit patrimoine net, avec environ 77.000 euros.

( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

Le patrimoine moyen des ministres du gouvernement de François Bayrou s'élève à plus de 2,6 millions d'euros, mais les chiffres présentent d'importantes disparités, les plus riches déclarant plus de 20 millions d'euros, contre quelques dizaines de milliers d'euros pour le bas du classement.

Marc Ferracci, qui a déclaré un patrimoine net de près de 23.000.000 d'euros , tire l'essentiel de sa fortune de ses parts dans une société d'expertise-comptable et de conseil en gestion présidée par son père, Pierre Ferracci, selon les déclarations rendues publiques mardi 10 juin par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Éric Lombard, avec près de 21.000.000 d'euros nets , a notamment déclaré pour plus de 11.000.000 d'euros de parts dans une entreprise de conseil et plus 8.000.000 d'euros de biens immobiliers.

Ils sont suivis par la ministre de la Culture, Rachida Dati avec près de 6.000.000 d'euros net. Cette dernière n'a déclaré aucun bijou, alors que le journal Libération avait soutenu mi-avril qu'elle avait omis de faire figurer dans sa précédente déclaration de patrimoine plusieurs pièces de joaillerie détenues depuis 2017 pour un montant total de 420.000 euros. "J'ai rien à régulariser. Je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer", avait réagi à l'époque la ministre sur France Inter .

1,3 million pour François Bayrou

Figurent encore parmi les plus gros patrimoines celui de la ministre chargée du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Véronique Louwagie (près de 5.500.000 euros nets) et celui de son collègue aux Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot (près de 5.000.000 d'euros nets).

Le Premier ministre, François Bayrou, a déclaré un peu plus de 1.300.000 euros, un patrimoine essentiellement composé de biens immobiliers.

La moyenne du patrimoine net de l'ensemble des membres du gouvernement s'élève à environ 2.620.000 euros.

Manuel Valls, ministre d'État des Outre-mer, a déclaré l'actif le plus faible : environ 130.000 euros. Mais, après déduction du passif, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui présente le plus petit patrimoine net (77.821 euros) , derrière Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées (113.477 euros).