Pluie de missiles russes sur l'Ukraine, au moins 20 morts

(Bilan révisé, précisions tout du long)

par Olena Harmash et Vladyslav Smilianets

La Russie a tiré sans relâche missiles et drones sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins 20 morts dans l'une de ses attaques les plus "odieuses" depuis le début de la guerre, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

La frappe la plus meurtrière a eu lieu à Prylouky, dans l'oblast de Tchernihiv (nord), où un missile russe a anéanti le cinquième étage d'un immeuble résidentiel. Au moins 14 personnes dont quatre enfants ont été tuées, selon les autorités locales qui ont également fait état d'une cinquantaine de blessés.

Des dizaines de secouristes se sont rendus sur place munis d'une pelleteuse pour fouiller les décombres et d'échelles pour atteindre les étages supérieurs de ce qu'il restait du bâtiment.

"Aujourd'hui, comme 'cadeau d'anniversaire' à Poutine, l'armée russe a détruit un immeuble résidentiel à Prylouky", a commenté Volodimir Zelensky. Le président russe Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952.

Volodimir Zelensky a ajouté que six autres personnes avaient été tuées à Kyiv, Oleksandria et Krementchouk (centre).

"Les Russes voulaient frapper de manière douloureuse et démonstrative. C'était l'une de leurs frappes les plus odieuses: 70 missiles au total, dont de nombreux missiles balistiques", a-t-il dit. "Notre infrastructure énergétique a été l'une des cibles prioritaires", a ajouté le président ukrainien.

Au total, la Russie a tiré 130 drones, 48 missiles de croisière et une vingtaine de missiles balistiques dans la nuit de mardi à mercredi, a dit l'armée de l’air ukrainienne.

Les unités de défense aérienne ont abattu 161 cibles, a-t-elle précisé sur Telegram.

FIRE POINT DANS LE COLLIMATEUR

Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces avaient mené des frappes "massives" contre des installations militaro-industrielles à Kyiv et dans d'autres régions ukrainiennes, en utilisant des armes de haute précision tirées depuis la terre, la mer et les airs, ainsi que des drones.

Les frappes ont notamment visé des sites Fire Point, où l’entreprise fabrique et stocke ses missiles de croisière Flamingo et ses drones à moyenne et longue portée, près de Kyiv.

Dans une interview accordée la semaine dernière à Reuters, Volodimir Zelensky avait dit que l'Ukraine avait, pour la première fois en situation de combat, tiré un missile balistique de fabrication nationale, produit par Fire Point, ajoutant s'attendre à ce que l'entreprise dispose d'ici l'automne d'un missile FP-9 à plus longue portée.

L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 80% des 46 drones à réaction tirés par les forces russes, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux précédentes semaines où elle parvenait à en abattre 50 à 60%. Elle n'a pas fait d'autre commentaire à ce sujet.

Volodimir Zelensky a toutefois souligné que "les missiles balistiques russes représentent toujours le plus grand défi".

"Obtenir des moyens de défense anti-aérienne est une nécessité absolue", a-t-il dit en assurant que lui et son équipe cherchaient tous les jours des systèmes de défense aérienne Patriot "qui peuvent et doivent protéger la vie des gens".

L'Ukraine a reçu mercredi 1,2 milliard d'euros de l'Union européenne qui serviront aux achats de défense, a déclaré le Premier ministre ukrainien Sergii Koretskyi.

Au cours des dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a quant à elle frappé quatre cibles en Russie dont deux installations pétrolières et un terrain d'entraînement dans les régions de Perm, Samara et Astrakhan, a dit Volodimir Zelensky.

(Avec la contribution de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud, Benoit Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse)