Plombé par les dépréciations, le bénéfice net d'Ørsted divisé par près de 5 au 2T

Le groupe danois d'énergie Ørsted a vu son bénéfice net divisé par près de 5 au deuxième trimestre, plombé par les dépréciations aux Etats-Unis, selon son rapport financier publié jeudi.

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

D'avril à juin, le bénéfice net du groupe s'est élevé à 848 millions de couronnes (113,4 millions d'euros) tandis que le chiffre d'affaires, porté par les projets d'éolien en mer, grimpait de 21% à 20,6 milliards de couronnes (2,7 milliards d'euros).

Aux Etats-Unis, où les projets du groupe, champion historique de l'éolien en mer, ont été freiné par l'opposition du président Trump, Ørsted est pénalisé par des dépréciations à hauteur de 1,2 milliard de couronnes (160,5 millions d'euros).

Sur l'ensemble du trimestre, la production d'électricité issue d'éoliennes en mer a grimpé de 17%, à 4,3 TWh et celle originaire d'éoliennes terrestres de 5%, à 4,2 TWh.

Après la cession d'une participation de 50% dans le projet Hornsea 3 au Royaume-Uni, le groupe poursuit sa construction conformément à son calendrier. Jusqu'à présent, 30% du projet a été réalisé.

Ørsted a annoncé qu'elle entendait reprendre le versement de dividendes pour l'exercice 2026, avec un premier paiement en 2027.

Le groupe, détenu à 50,1% par l'Etat danois, a versé des dividendes pour la dernière fois en mars 2023.

A la bourse de Copenhague, à 10h30 (08h30 GMT), son titre perdait 2,53% dans un marché étale.